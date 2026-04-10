राजस्थान रॉयल्स टीम आईपीएल 2026 का अपना चौथा लीग मैच आरसीबी के खिलाफ खेलेगी। वैसे तो राजस्थान और आरसीबी मैच के दौरान कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है, लेकिन वैभव इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण होंगे। इस मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने वैभव की जमकर तारीफ की साथ ही उन्हें सावधान भी किया।

इसमें कोई शक नहीं है कि वैभव भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं और महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित भी की है। वैभव ने जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर ये साबित कर दिया कि वो गेंदबाज को नहीं बल्कि गेंद को खेलते हैं। अब वैभव से सामने आरसीबी की चुनौती होगी जहां उनका सामना भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सुयांश शर्मा, अभिनंदन सिंह जैसे बॉलर से होगा। इस मुकाबले से पहले मनोज तिवारी ने वैभव के बारे में कहा कि उनके चेहरे पर मत जाओ।

वैभव के चेहरे पर मत जाइए

मनोज तिवारी ने वैभव के बारे में क्रिकबज पर बात करते हुए कहा कि देखिए उनके चेहरे पर नहीं जाना है, दिखने में तो वो बहुत यंग लगते हैं, लेकिन जब वो मारते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई बेहद अनुभवी खिलाड़ी मार रहा है और जिस तरीके से वो मारते हैं और उनकी पावर हिटींग हमें देखने को मिल रहा है इस नौजवान खिलाड़ी से, तो ऐसे में स्काई लिमिट है उनके लिए। वो अपनी निरंतरता इसी तरह से बरकरार रखें और जिस तरह से उन्होंने बुमराह की पहली गेंद पर छक्का मारा, ऐसे बहुत कम प्लेयर्स मार सकते हैं।

हर मैच को अपने आखिरी मुकाबले के हिसाब से देखें

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि बुमराह की पहली गेंद पर छक्का बहुत सारे स्थापित खिलाड़ी भी नहीं मारते हैं। वैभव ने ऐसा करके दिखाया और इस वक्त उनके लिए समय अच्छा चल रहा है। समय उनके लिए अनूकुल है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट ना हों। वो हर मैच को अपना आखिरी मैच के हिसाब से देखें और उनसे उम्मीदें अब बहुत बढ़ गई है। अब उस तरह की उम्मीदों को बरकरार रखना वैभव का लक्ष्य होना चाहिए।

वैभव-यशस्वी ओपनर, रोहित-कोहली को जगह नहीं; IPL 2026 के दूसरे सप्ताह की बेस्ट प्लेइंग 11 का साइमन डल ने किया चयन

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डल ने आईपीएल 2026 के दूसरे सप्ताह का बेस्ट प्लेइंग 11 काचयन किया। उन्होंने अपनी इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह नहीं दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)