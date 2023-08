हवा में उड़े और बाउंड्री पर रोकी गेंद, मनीष पांडे के हैरतअंगेज कैच ने टीम को जिताया खिताब; VIDEO

मनीष पांडे महाराजा ट्रॉफी में हुबली टाइगर्स की कप्तानी कर रहे थे। उन्होंने इस टीम को चैंपियन बनाया।

मनीष पांडे ने लिया शानदार कैच (फोटो साभार - स्क्रीनग्रैब)

मनीष पांडे भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कमाल न कर पाए हो लेकिन वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें उनकी शानदार फील्डिंग के लिए जाना जाता है। उन्होंने महाराजा लीग 2023 में एक बार फिर शानदार कैच लेकर यह साबित भी किया। मनीष ने मैच के रोमांचक मोड़ पर यह कैच लिया जिसकी वजह से उनकी टीम खिताब जीतने में कामयाब रही। मनीष पांडे ने ठोका अर्धशतक मंगलवार को महाराजा ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला मैसूर वॉरियर्स और हुबली टाइगर्स के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। मनीष पांडे हुबली टाइगर की कप्तानी कर रहे थे। मनीष पांडे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन बनाए। मोहम्मद ताहा ने 72 रन बनाए और कप्तान मनीष पांडे ने महज 23 गेंदों पर अर्धशतक ठोक डाला। जवाब में वॉरियर्स ने भी शानदार बल्लेबाजी की। रविकुमार समर्थ और करुण नायर की साझेदारी के दम पर मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। मनीष पांडे का हैरतअंगेज कैच आखिरी चार गेंदों में वॉरियर्स को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। मवंथा ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद डाली और स्ट्राइक पर मौजूद जगदीशा सुचित ने लॉन्ग ऑफ पर गेंद को खेला। उनका शॉट देखकर ऐसा लगा की गेंद सीधे बाउंड्री पार चली गई लेकिन तभी फैंस को कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ। View this post on Instagram A post shared by FanCode (@fancode) मनीष पांडे ने बाउंड्री पर लपका कैच बाउंड्री पर खड़े मनीष पांडे ने हवा में छलांग लगाई और बाउंड्री के लगभग पार जाकर गेंद को रोका, वह कैच तो नहीं ले पाए लेकिन उन्होंने बिना जमीन को छुए ही गेंद को मैदान की ओर फेंक दिया जिससे उनकी टीम अहम रन बचाने में कामयाब रही। इन्ही रन की बदौलत टीम 8 रन से यह मैच जीती और खिताब भी अपने नाम किया। मनीष पांडे को फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया।

