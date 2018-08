पूरे टूर्नामेंट में आउट नहीं हुए मनीष पांडे, 613 के औसत से रन पीट दिलाई जीत

इंडिया बी की तरफ से खेलते हुए मनीष पांडेय ने चतुष्कोणीय सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। 28 वर्षीय पांडे ने पिछले नौ मैच में 613 के औसत से रन बनाए। यही नहीं, वे पूरे टूर्नामेंट में आउट नहीं हुए। दो अर्धशतक और एक शतक के साथ चार पारी में 306 रन बनाए। कप्तान के रूप में उनकी यह शानदार पारी रही। उनके इस प्रदर्शन से एशिया कप 2018 में उनके चयन की संभावना बढ़ गई है। चतुष्कोणीय क्रिकेट सीरीज में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इंडिया बी टीम के लिए खेलते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मुकाबले में नाबाद 95 रन बनाए। इंडिया ए के खिलाफ दूसरे गेम में मनीष को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं मिला। वे 21 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान उन्होंने नाबाद 117 रन बनाए। चार पारियों में उन्होंने दो अर्धशतक और एक शतक भी बनाए। अंतिम और चौथे मुकाबले में 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वे 73 रन बनाकर नाबाद रहे। पिछले लगातार नौ पारी में 613 के औसत से रन बनाए।

Manish Pandey’s last 9 inns for INDIA A/B (most recent first): 73(54)* 117(109)* 21(35)* 95(105)* 32(38)* 93(85)* 86(87)* 41(52)* 55(95)

Manish Pandey in the last three ‘A’ team tournaments he played:

In India, 2018 – 306 in 4 inns (Leading run-getter)

In South Africa, 2017 – 307 in 5 inns (Leading run-getter)

In Australia, 2016 – 359 in 7 inns (Leading run-getter)

Won all the three as captain. #INDBvAUSA

