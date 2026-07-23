रवि बिश्नोई ने भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेला था तो मैनचेस्टर में श्रेयस अय्यर की टीम इंग्लैंड से चार विकेट से हार गई थी और बिश्नोई ने चार ओवर में 60 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं लिया था। महंगे स्पैल के अलावा एक और चिंता भी सामने आई थी और वो उनकी ओवरस्टेपिंग (लाइन से आगे पैर रखना) थी। स्पिनर के लिए ऐसा बहुत कम होता है और इसे समझाना भी मुश्किल होता है। फिर भी बिश्नोई को तीन नो-बॉल के लिए पेनल्टी मिली क्योंकि उनका पिछला पैर बार-बार रिटर्न क्रीज को छू रहा था। इससे इंग्लैंड को तीन फ्री हिट मिले जिन पर 14 रन बने और मैच का रुख बदलने में मदद मिली।

रवि बिश्नोई की समस्या गलत रन-अप

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारत के पास मौजूद दो स्पिन विकल्पों में से रवि बिश्नोई एक हैं। भारत के पूर्व स्पिनर मनिंदर सिंह का मानना ​​है कि इस लेग-स्पिनर की सबसे बड़ी समस्या उनका गलत रन-अप था जिसे कोचिंग स्टाफ को ठीक करना चाहिए था। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उन्हें अपने रन-अप पर काफी काम करने की जरूरत है क्योंकि आम तौर पर आप सीधे स्टंप्स की ओर दौड़ते हैं। वह पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर और फिर बाईं ओर जाते हैं और उसके बाद क्रीज पर वापस आने की कोशिश करते हैं और यहीं पर उनसे गलती हो रही है।

कुलदीप यादव पर करना चाहिए भरोसा

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वो नो-बॉल फेंकीं तो मैं सोच रहा था कि बॉलिंग कोच रवि बिश्नोई के साथ क्या कर रहे थे क्योंकि जाहिर है वह नेट्स में भी उसी तरह बॉलिंग कर रहे थे। उन्हें रोका क्यों नहीं गया और यह बॉलिंग कोच का पहला काम होना चाहिए। इसलिए मुझे सच में समझ नहीं आता कि जब वह नेट्स में उस तरह बॉलिंग कर रहे थे तो उन्हें सुधारा क्यों नहीं गया। क्योंकि आजकल व्हाइट-बॉल क्रिकेट में नो-बॉल फेंकना एक अपराध है। 61 वर्षीय खिलाड़ी का मानना ​​था कि कुलदीप यादव को खेलने का कम मौका मिलने की वजह उनकी घटती स्किल नहीं, बल्कि मैनेजमेंट का उन पर भरोसा न होना था।

खिलाड़ियों पर भरोसा जरूरी

मनिंदर ने आगे कहा कि कभी-कभी अगर टीम मैनेजमेंट आप पर भरोसा नहीं दिखाता तो विकेट लेने की आपकी क्षमता कम हो सकती है। मुझे लगता है कि उसमें अभी भी वह काबिलियत है। बात बस इतनी है कि अगर आप उसे हर समय बेंच पर बिठाए रखेंगे और खेलने का मौका नहीं देंगे तो उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनसे आपको हर समय बात करते रहना चाहिए। अगर आप न सिर्फ उन्हें प्लान से बाहर रख रहे हैं बल्कि उन्हें पहले इलेवन में खिलाने के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। क्योंकि उनके जैसा बॉलर, जो बीच के ओवरों में आपको विकेट दिला रहा था अचानक खराब खेलने लगता है तो इसका कोई कारण जरूर होगा और मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि उन्हें टीम मैनेजमेंट से पूरा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है।

ऑलराउंडर्स को ज्यादा प्राथमिकता

भारत के पूर्व स्पिनर ने यह भी कहा कि ऑलराउंडर्स को ज्यादा प्राथमिकता देने के चक्कर में भारत ने असली मैच-विनर्स को खो दिया है। उन्होंने कहा कि टीम की ज्यादा बैटिंग डेप्थ (बल्लेबाजी में गहराई) की चाहत का नुकसान कुलदीप को भी उठाना पड़ा है। जिस तरह से टीमें चुनी जा रही हैं, उसे देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। हम एक ऐसा ‘कुशन’ या सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारी बल्लेबाजी नंबर आठ तक जाए। हम बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। व्हाइट-बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं लेकिन किसी मैच-विनर की कीमत पर आप सिर्फ इसलिए ऑलराउंडर्स को नहीं खिला सकते क्योंकि आपको लगता है कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं ऐसे गेंदबाज को चुनना पसंद करूंगा जो मिडिल ओवर्स में विकेट दिलाए और टीम को मैच में बनाए रखे।

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