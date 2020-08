फ्रांस और मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार फुटबॉल पॉग पोग्बा कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। पोग्बा ने कोविड19 का टेस्ट करवाया, जिसमें उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। पोग्बा इंग्लिश प्रीमियर लीग के सबसे महंगे फुटबॉलर हैं। उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 105 मिलियन यूरो (915 करोड़ रुपए) में 2016 में अपनी टीम में शामिल किया था। वे 2018 में वर्ल्ड कप जीतने वाली फ्रांस की टीम के सदस्य थे। पोग्बा ने फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ गोल कर टीम को जीत दिलाई थी।

कोविड19 पॉजिटिव होने के बाद पोग्बा को फ्रांस की राष्ट्रीय टीम से फिलहाल बाहर कर दिया गया है। फ्रांसिसी टीम यूएईएफए नेशंस कप में 5 सितंबर को स्वीडन और 8 सितंबर को क्रोएशिया के खिलाफ उतरने वाली थी। टूर्नामेंट से ठीक पहले वर्ल्ड चैंपियन टीम को बड़ा झटका लगा। पोग्बा को दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर में शामिल किया जाता है। उनकी जगह टीम में युवा खिलाड़ी एडुआर्डो कामाविंगा को टीम में शामिल किया गया है। पॉल पोग्बा फ्रांस के लिए पहली बार 2013 में खेले थे। उन्होंने अब तक 69 मैच में 10 गोल दागे हैं।

फ्रांस को विश्व कप विजेता बनाने वाले कोच डिडिएर डैसचैम्प्स ने कहा, ‘‘मुझे आखिरी समय में टीम में बदलाव करना पड़ रहा है कि क्योंकि पॉल पोग्बा हमारे साथ रहने वाले थे। उनके लिए दुर्भाग्य कि उनके कोविड19 टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने 26 अगस्त को टेस्ट करवाया था और 27 अगस्त को रिजल्ट आया।’’ पोग्बा पहली बार 2011-12 सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेले थे। तब टीम ने 3 मैच में मौका देने का बाद उन्हें इटली के क्लब युवेंटस के हाथों बेच दिया था।

Paul Pogba has been left out of France’s national team after testing positive for the coronavirus, manager Didier Deschamps has confirmed. pic.twitter.com/F9SZhcqrn5

— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2020