भारतीय स्पिनर मानव सुतार श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद इन दिनों इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप डिविजन वन में खेल रहे हैं। मानव सुतार वहां वारविकशायर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हैम्पशायर के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। वारविकशायर मानव सुतार की शानदार गेंदबाजी और रॉब येट्स की शतकीय पारी के दम पर हैम्पशायर को पारी और 129 रन से हरा दिया।

वारविकशायर और हैम्पशायर के बीच हुए मुकाबले में हैम्पशायर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद वारविकशायर ने पहली पारी में 398 रन बनाए और इसके जवाब में हैम्पशायर की टीम पहली पारी में 115 रन पर आउट हो गई। पहली पारी में वारविकशायर को 283 रन की लीड मिली, लेकिन इस टीम ने हैम्पशायर को फॉलोऑन दे दिया और फिर दूसरी पारी में हैम्पशायर की टीम फिर से 154 रन पर आउट हो गई।

मानव सुतार ने झटके 7 विकेट

इस मैच में वारविकशायर के लिए खेल रहे मानव सुतार ने दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी की और कुल 7 विकेट झटके। पहली पारी में मानव ने 16 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि उनके साथी गेंदबाज इथान बांबर और ओलिवर हानन को भी 3-3 विकेट मिले। दूसरी पारी में मानव की गेंदबाजी फिर से शानदार रही और उन्होंने 23.3 ओवर में 52 रन देकर 4 विकेट लिए जबकि क्रिस वोक्स और ओलिवर हानन को 2-2 सफलता मिली।

रॉब येट्स ने लगाया शतक

वारविकशायर के लिए रॉब येट्स ने शानदार पारी खेली और उन्होंने एक छक्का और 13 चौकों की मदद से 208 गेंदों पर 109 रन की पारी खेली जबकि डैन मौसली ने 77 रन, सैम हेन ने 90 रन जबकि काय स्मिथ ने 51 रन की पारी खेली। हैम्पशायर के लिए पहली पारी में टोबी एल्बर्ट ने सबसे ज्यादा 24 रन की पारी खेली जबकि दूसरी पारी में इस टीम के लिए जैक लेहमैन ने 42 रन, बेन मायेस ने 31 रन जबकि टोबी एल्बर्ट ने 27 रन की पारी खेली। हैम्पशायर के लिए पहली पारी में वारविकशायर के खिलाफ काइल एबोट ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।

स्मृति मंधाना नंबर 1, शैफाली से आगे हरमनप्रीत कौर; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इतने छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)