भारतीय स्पिनर मानव सुतार का शानदार प्रदर्शन इंग्लैंड में लगातार जारी है। उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में वार्विकशायर के लिए खेलते हुए एसेक्स के खिलाफ दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत वार्विकशायर ने डिवीजन वन के मुकाबले में 8 विकेट से आसान जीत हासिल की।

वार्विकशायर के लिए इस मैच की पहली पारी में मानव सुतार एक भी विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने धारदार गेंदबाजी की और 24 ओवर में 75 रन देते हुए 5 विकेट झटके। दूसरी पारी में मानव की शानदार गेंदबाजी के दम पर एसेक्स की टीम 189 रन पर आउट हो गई थी और वार्विकशायर को जीत के लिए 133 रन का लक्ष्य मिला था। इसके बाद जेन मलिक ने बेहतरीन बैटिंग की और फिर डैन मौस्ली और सैम हेन ने टीम को जीत दिलाई।

मानव सुतार ने 5 मैचों में लिए 26 विकेट

मानव सुतार ने काउंटी चैंपियनशिप के इस सीजन में अब तक खेले 5 मैचों में कुल 26 विकेट लिए हैं जिसमें उन्होंने दो बार 5 विकेट हॉल लेने का भी कमाल किया। मानव सुतार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब इंग्लैंड में भी खुद को साबित किया और लगातार विकेट लेने का कमाल किया। 24 साल के इस खिलाड़ी ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और फिर पहली पारी में ही 33 रन देकर 6 विकेट लिए थे।

मानव ने इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए थे और विदेशी धरती पर टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले सबसे युवा भारतीय स्पिनर बने थे। वॉर्विकशायर की जीत में सुथार का पांच विकेट लेना अहम मोड़ साबित हुआ। एसेक्स ने जब वार्विकशायर की पहली पारी की बढ़त को खत्म कर दिया, तब इस स्पिनर ने कई अहम बल्लेबाजों को आउट करके मेहमान टीम पर दबाव बनाए रखा।

पॉल वाल्टर 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि चेम्सफोर्ड में डीन एल्गर की आखिरी पारी तब खत्म हुई जब सुतार की गेंद पर शॉर्ट लेग पर कैच दे बैठे। इसके बाद इस स्पिनर ने मैट क्रिचली, जॉर्ज बेल और एसेक्स के आखिरी तीन में से दो बल्लेबाजों को आउट कियाॉ जिससे उनकी पारी तेजी से सिमट गई। मानव के अलावा क्रिस वोक्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरी पारी में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। वॉर्विकशायर की ये 5 मैचों में चौथी जीत भी रही।

इशान टॉप-10 से बाहर, अभिषेक निकले ब्रेविस से आगे; T20I में 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले शीर्ष दस बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 11 छक्के लगा चुके अभिषेक ने 2026 में टी20 मैचों में छक्के लगाने के मामले में डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में वैभव टॉप-5 से जबकि इशान किशन टॉप-10 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)