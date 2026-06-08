मानव सुतार ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत ऐसी की है जिसे भारतीय क्रिकेट लंबे समय तक याद रखेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर टेस्ट मैच की पहली पारी में बाएं हाथ के स्पिनर ने 33 रन देकर 6 विकेट झटकते हुए इतिहास रच दिया। मानव सुतार टेस्ट डेब्यू की पहली पारी में भारत के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी बन गए।
मानव सुतार इसके साथ ही इस सदी में डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले केवल दूसरे भारतीय गेंदबाज बने, जबकि ओवरऑल वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 10वें भारतीय और सातवें स्पिनर हैं। भारत के लिए टेस्ट डेब्यू की पहली पारी में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का रिकॉर्ड नरेंद्र हिरवानी के नाम है।
नरेंद्र हिरवानी ने 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में 61 रन देकर 8 विकेट लिए थे। मानव सुतार का 6 विकेट पर 33 रन का प्रदर्शन अब इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने सैयद आबिद अली (6/55), रविचंद्रन अश्विन (6/47) और दिलीप दोशी (6/103) जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
डेब्यू टेस्ट में पांच विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची भारतीय क्रिकेट के कई बड़े नामों से भरी हुई है। हालांकि, दिलचस्प यह है कि इस सदी में टेस्ट डेब्यू की पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की संख्या बहुत कम रही है। अमित मिश्रा के बाद मानव सुतार ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं।
डेब्यू टेस्ट मैच में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|गेंदें फेंकी
|रन दिए
|विकेट
|BBI
|BBM
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|5
|10
|नरेंद्र हिरवानी
|1
|2
|203
|136
|16
|8/61
|16/136
|8.5
|4.01
|12.6
|2
|1
|सैयद आबिद अली
|1
|1
|136
|55
|6
|6/55
|7/116
|9.16
|2.42
|22.6
|1
|0
|रविचंद्रन अश्विन
|1
|1
|129
|47
|6
|6/47
|9/128
|7.83
|2.18
|21.5
|1
|0
|दिलीप दोशी
|1
|1
|258
|103
|6
|6/103
|8/167
|17.16
|2.39
|43
|1
|0
|मानव सुतार
|1
|1
|132
|33
|6
|6/33
|6/49
|5.5
|1.5
|22
|1
|0
|वमन कुमार
|1
|1
|227
|64
|5
|5/64
|7/132
|12.8
|1.69
|45.4
|1
|0
|अमित मिश्रा
|1
|1
|160
|71
|5
|5/71
|7/106
|14.2
|2.66
|32
|1
|0
|मोहम्मद शमी
|1
|1
|79
|47
|5
|5/47
|9/118
|9.4
|3.56
|15.8
|1
|0
|मोहम्मद निसार
|1
|1
|156
|93
|5
|5/93
|6/135
|18.6
|3.57
|31.2
|1
|0
|अक्षर पटेल
|1
|1
|126
|60
|5
|5/60
|7/100
|12
|2.85
|25.2
|1
|0
मानव सुतार ने अपने डेब्यू टेस्ट के पहले ओवर में ही विकेट झटक लिया। वह डेब्यू टेस्ट के पहले ओवर में विकेट लेने वाले आठवें भारतीय हैं। मानव सुतार से पहले मोंटू बनर्जी, मनोहर हार्दिकर, वमन कुमार, चेतन शर्मा, डब्ल्यूवी रमन, नीलेश कुलकर्णी और टिनू योहानन यह उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं।
टेस्ट डेब्यू के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
- मोंटू बनर्जी बनाम वेस्टइंडीज (1948)
- मनोहर हार्दिकर बनाम वेस्टइंडीज (1958)
- वमन कुमार बनाम पाकिस्तान (1961)
- चेतन शर्मा बनाम पाकिस्तान (1984)
- डब्ल्यूवी रमन बनाम वेस्टइंडीज (1988)
- नीलेश कुलकर्णी बनाम श्रीलंका (1997)
- टिनू योहानन बनाम इंग्लैंड (2001)
- मानव सुतार बनाम अफगानिस्तान (2026)
डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-30 गेंदबाज, भारतीय क्रिकेटर 38 साल से शीर्ष पर कायम
डेब्यू टेस्ट मैच में 16 विकेट लेकर नरेंद्र हिरवानी और बॉब मैसी ने जो इतिहास रचा, वह आज भी कायम है। जानिए उन गेंदबाजों की लिस्ट जिन्होंने अपने पहले ही मैच में तबाही मचा दी थी। (पूरी लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें)