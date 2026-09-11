मानव सुतार लगातार रेड बॉल क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में कमाल का प्रदर्शन करने के बाद श्रीलंका दौरे पर भी उन्होंने जलवा बिखेरा। अब श्रीलंका के बाद इंग्लैंड में अपनी टीम वार्विकशायर के लिए काउंटी में खेलते हुए भी बाएं हाथ के स्पिनर का जलवा देखने को मिला है। उन्होंने ग्लैमॉर्गन के खिलाफ मुकाबले की दोनों पारियों में एक भी रन नहीं दिया और कुल 3 विकेट लिए। इसी के साथ उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 131 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।

कार्डिफ के सोफिया गार्डेन्स में खेले गए मुकाबले में वार्विकशायर ने ग्लैमॉर्गन को पारी और 257 रनों से हराया। इस मुकाबले में पहली पारी में ग्लैमॉर्गन ने सिर्फ 69 रन बनाए। जवाब में वार्विकशायर ने 391 रन बना दिए। इसके बाद ग्लैमॉर्गन 65 रन पर ढेर हुई और मुकाबला हार गई। इस मैच में राजस्थान के 26 वर्षीय स्पिनर मानव सुतार ने बेहतरीन उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा देखने को मिला।

1895 के बाद हुआ ऐसा

मानव सुतार अब किसी एक फर्स्ट क्लास मैच की दोनों पारियों में बिना कोई रन दिए कम से कम एक विकेट लेने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले 1895 में इंग्लिश प्लेयर टॉम हेवर्ड ने ऐसा किया था। हेवर्ड ने लेसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए सरे के खिलाफ दो पारियों में 6 गेंद में ही 3 विकेट झटक लिए थे और कोई भी रन नहीं दिया था।

मानव सुतार ने अब इस मुकाबले में 131 साल बाद ऐसा कारनामा किया। सुतार को इस मुकाबले की पहली पारी में सिर्फ 3 गेंद फेंकने का मौका मिला और उन्होंने एक विकेट बिना कोई रन दिए झटका। इसके बाद दूसरी पारी में बाएं हाथ के स्पिनर ने 24वें ओवर में गेंदबाजी संभाली और मेडन से शुरुआत की। उन्होंने दूसरे ओवर में बिना कोई रन दिए क्रिस कुक और जैमी मैकलरॉय का विकेट लेते हुए इतिहास रचा।

मानव सुतार का इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार आगाज

मानव सुतार ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन आगाज किया है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू करते हुए 6 विकेट हॉल के साथ मैच में 7 विकेट लिए थे। फिर श्रीलंका दौरे पर भी उन्होंने जलवा दिखाया और गॉल टेस्ट में सिक्स विकेट हॉल लिया। उन्होंने 2 मैचों में कुल 16 विकेट झटके। काउंटी क्रिकेट में भी वह वार्विकशायर के लिए 8 पारियों में 21 विकेट ले चुके हैं।

डेब्यू के सालभर बाद ही कप्तान बन गए थे जूनियर पटौदी, ‘टाइगर’ नाम के पीछे है दिलचस्प कहानी

भारत के 1962 के वेस्टइंडीज दौरे पर मंसूर अली खान पटौदी उपकप्तान के तौर पर गए थे। कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर को बारबाडोस में एक मैच के दौरान सिर पर बाउंसर लगा। कॉन्ट्रैक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा। इमरजेंसी सर्जरी से उनकी जान बच गई, लेकिन फिर वह क्रिकेट नहीं खेल पाए। दूसरी तरफ टाइगर पटौदी ने एक दशक तक कप्तानी की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





