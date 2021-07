भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के जन्‍मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनके घर जाकर दादा को जन्मदिन की बधाई दी। दीदी के दादा के घर पहुंचने से सियासी अटकलें लगना शुरू हो गईं हैं कि सौरव गांगुली जल्‍द ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्‍यक्ष सौरव गांगुली गुरुवार यानी 8 जुलाई 2021 को 49 साल के हो गए। इस मौके पर मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी उनके घर पहुंचीं। यह पहला मौका है जब ममता बनर्जी सौरव गांगुली के घर पर गईं हैं। आमतौर पर वह हर साल सौरव गांगुली को बधाई देती थीं, लेकिन पहली बार उनके घर पर जाकर जन्मदिन की बधाई दी। वह गांगुली के घर पर करीब 45 मिनट तक ठहरीं और परिवार के सदस्यों से बातचीत की।

गांगुली और ममता की इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख को गुरुवार दोपहर में गांगुली के आवास पर पहुंचने के बाद उन्हें गुलदस्ता देते देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सौरव ने लौटते समय ममता को एक साड़ी भेंट की।

ममता बनर्जी और सौरव गांगुली की इस मुलाकात को बेहद अहम बताया जा रहा है। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों में भाजपा सौरव गांगुली को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश में थी। तब गांगुली ने राजनीति के मैदान में उतरने से साफ इंकार कर दिया था। भाजपा की इच्‍छा थी कि सौरव गांगुली ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ें। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। अब ममता-गांगुली की मुलाकात के बाद अटकलें लग रही हैं कि बीसीसीआई प्रमुख जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

West Bengal CM @MamataOfficial reaches at the residence of @SGanguly99 to wish him Happy Birthday.

Didi Meets Dada pic.twitter.com/htuYEtODTW

