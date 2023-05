Malaysia Masters: पीवी सिंधु और एचएस प्रणय ने अंतिम-4 में बनाई जगह, किदांबी श्रीकांत का थम गया अभियान

Malaysia Masters Quarter Finals:

Malaysia Masters: किदांबी श्रीकांत का अभियान क्वार्टर फाइनल में थम गया, जबकि एचएस प्रणय और पीवी सिंधु ने अंतिम-4 में जगह बना ली। (सोर्स- ट्विटर/@BAI_Media)

PV Sindhu And Prannoy HS In Malaysia Masters 2023: स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु और एचएस प्रणय शुक्रवार को कुआलालंपुर में अपने-अपने विरोधियों के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत के साथ मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट के महिला और पुरुष एकल सेमीफाइनल में पहुंच गए। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट में छठी वरीयता प्राप्त चीन की यी मान झांग को 21-16, 13-21, 22-20 से हराया। पुरुष वर्ग में एचएच प्रणय ने क्वार्टर फाइनल में जापान के केंटा निशिमोतो को 25-23, 18-21, 21-13 से हराया।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram