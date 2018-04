भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें इस नागरिक सम्मान से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम.वैकेया नायडू भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

मगर सबसे रोचक बात है कि धोनी को यह सम्मान साल 2018 में ठीक उसी दिन (आज 2 अप्रैल) मिल रहा है, जिस दिन साल 2011 में भारत विश्व विजेता बना था। देश की क्रिकेट टीम की जीत के तब असली नायक धोनी ही थे। वह उस वक्त टीम के कप्तान भी थे। श्रीलंका के खिलाफ उस फाइनल मुकाबले में उन्होंने आखिरी गेंद पर हेलिकॉप्टर शॉट के जरिए छक्का जड़ा था। ऐसे में, माही और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यह दिन बेहद खास माना जा रहा है।

First Indian citizen to go to space and first Indian citizen to launch a cricket ball into the orbit to lift the – #ThisDayThatYear #RakeshSharma #MSDhoni pic.twitter.com/8zaj6afYjs

— BCCI (@BCCI) April 2, 2018