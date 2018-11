खाने की प्लेट से भाग रहीं धोनी की बेटी जीवा, वायरल हो रहा यह क्यूट VIDEO

भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उनका एक और क्यूट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जीवा खाने की प्लेट से दूर भागती नजर आ रही हैं। दरअसल ये वीडियो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बाल दिवस (14 नवंबर) को शेयर किया। इसमें जीवा हरभजन सिंह की बेटी हिनाया के साथ खेलती दिख रही हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि जीवा और हिनाया कई सारी गेंदों के साथ खेल रही हैं। जब जीवा की तरफ एक महिला खाने की प्लेट लेकर आईं, तो जीवा तेजी से दूसरी तरफ हट गईं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जीवा का मन खाने से ज्यादा खेलने में लग रहा है।

The most successful game every child plays – Dodging Food!#WhistlePodu #ChildrensDay #SuperCubs @msdhoni @harbhajan_singh pic.twitter.com/o2OzdrVrsR

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 14, 2018