भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मदन लाल ने रोहित शर्मा का समर्थन करते हुए साफ तौर पर कहा कि रोहित अगर अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें खेलने का हक है। वहीं उनका मानना है कि अगर भारतीय सेलेक्टर्स को लगता है कि रोहित उनके प्लान का हिस्सा नहीं है तो हिटमैन को ये जानने का हक है कि ऐसा क्यों है। रोहित ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में 138 रन की पारी खेलकर आलोचकों को शांत कर दिया था और उन्हें लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब उन्होंने बल्ले से दे दिया।

मदन लाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि हर किसी को एक न एक दिन रिटायर होना ही है। आज हो या कल, हर खिलाड़ी को कभी न कभी मैदान छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन अगर रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं और खेलना जारी रखना चाहते हैं तो लोगों को चुप रहना चाहिए। अगर हिम्मत है तो उन्हें टीम से बाहर करके दिखाओ। आखिर वो अच्छा खेल रहे हैं। चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनके पास जाकर कहें कि अब आप हमारी योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें यह पूछने का पूरा हक है कि क्यों। मैं रन बना रहा हूं और अच्छा खेल रहा हूं तो फिर मैं आपकी योजनाओं में क्यों नहीं हूं।

हमें रोहित जैसे खिलाड़ी की जरूरत

मदन लाल ने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि हम खिलाड़ियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। जो भी देश के लिए खेलता है उसे अपने परफॉर्मेंस की फिक्र होती है। वह अच्छा खेलना चाहता है और अच्छा करना चाहता है। हमें रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी की जरूरत है। जिस तरह के शॉट्स वह खेल सकते हैं और जिस तरह से वह बैटिंग करते हैं वैसा हमारी टीम में कोई और नहीं कर सकता। मैंने इंडियन क्रिकेट में कभी किसी को उनके जैसा बैटिंग करते हुए नहीं देखा। हमारे पास कई महान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन रोहित जिस तरह से बैटिंग करते हैं और वह अलग है।

मदन लाल ने आगे कहा कि देखिए अगर रोहित शर्मा पांच मैच खेलते हैं और उनमें से सिर्फ दो भी मेरे लिए जीतते हैं तो वह मेरे लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कोई भी हर मैच नहीं जीत सकता और कोई भी कप्तान हर बार टीम को जीत नहीं दिला सकता। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने वनडे में अब तक 280 पारियों में 11,895 रन बना चुके हैं और उनका औसत इन मैचों में 48.95 का रहा है। वो अब तक 62 अर्धशतक और 34 शतक भी लगा चुके हैं।

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रोहित शर्मा इस दशक में यानी साल 2020 से लेकर अब तक भारत की तरफ से वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)