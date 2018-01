IPL 11 के लिए शनिवार और रविवार को बेंगलुरु में ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी हुई। इस ऑक्शन में आईपीएल 11 की आठ टीमों ने खिलाड़ियों को ऑक्शन के जरिए खरीदा। इस नीलामी में अभी तक सबसे ज्यादा कीमत पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स बिके हैं। स्टोक्स को राजस्थान रॉयल्स ने 12.50 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा कीमत जयदेव उनदकट की लगी। उनदकट को भी राजस्थान रॉयल्स ने 11.50 करोड़ में खरीद अपनी टीम में शामिल किया। नीलामी के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका में टेस्ट खेलने गई टीम इंडिया की कमर तोड़ने वाले लुंगी नगिडी की भी बोली लगी। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाद लुंगी नगिडी को चेन्नई सुपरकिंग्स ने 50 लाख रुपए में अपनी टीम के लिए खरीदा। चेन्नई की टीम में शामिल होने की खबर लुंगी को अफ्रीका में मिली। सीएसके की टीम का हिस्सा बनने की खुशी लुंगी नगिडी छिपा नहीं सके और अपनी प्रसन्नता दिखाते हुए एक मजेदार ट्वीट कर डाला। नीलामी के थोड़ी देर बाद ही लुंगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने अभी लुंगी डांस वाला गाना सुना, मैं पहले से ही इस गाने को पसंद करता हूं।

Just listened to the #LungiDance song loving it already — Lungi Ngidi (@NgidiLungi) January 28, 2018

लुंगी नगिडी के इस ट्वीट को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। देखते ही देखते इस ट्वीट को लगभग 6 हजार लोगों ने रिट्वीट कर दिय़ा। वहीं बहुत से यूजर्स के इस ट्वीट पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। लुंगी नगिडी के इस ट्वीट पर उनकी आईपीएल टीम चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से भी कमेंट आया। सीएसके ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा कि व्हिसल पोडु वाला गाना सुनना मत भूलना।

Don’t forget to check out th #WhistlePodu dance! — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 28, 2018

U have to compete with his moves pic.twitter.com/ZIgyhZREcl — Anubhav Mohanty (@ANUBHAVMHNT) January 28, 2018

Ask faf duplessis he can explain whistle Podu dance — Mvs Reddy (@mvsreddy1234567) January 28, 2018

आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ में लुंगी नगिडी ने टीम इंडिया की कमर तोड़ रखी थी। शुरू के दो मैचों में बुरी तरह से हारने के बाद भारत तीसरे मैच में 63 रनों से जीत पाया।

