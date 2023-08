लखनऊ सुपर जायंट्स में पहुंचे बीसीसीआई के पूर्व चीफ सेलेक्टर, फ्रेंचाइजी ने दी अहम जिम्मेदारी

एमएसके प्रसाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके कार्यकाल के समय भारत ने 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी।

एमसके प्रसाद को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है।

IPL के लगातार दो सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने अगले सीजन के लिए अपने खेमे में पूर्व चीफ सेलेक्टर एमसके प्रसाद को जोड़ लिया है। फ्रेंचाइजी ने एमएसके प्रसाद को अपना रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है। टीम का करेंगे मार्गदर्शन गुरुवार को फ्रेंचाइजी की ओर से जारी एक बयान में इसकी घोषणा की गई। आधिकारिक बयान में कहा गया कि बीसीसीआई की चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष एमएसके प्रसाद लखनऊ सुपर जायंट्स के रणनीतिक सलाहकार बने हैं। वह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक होंगे। लैंगर के साथ मिल करेंगे काम फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में आगे कहा है कि एमएसके प्रसाद टैलेंट की खोज और प्रतिभा विकास के प्रमुख के रूप में फ्रेंचाइजी की मदद करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की यह नियुक्ति टीम के नए हेड कोच जस्टिन लैंगर की नियुक्ति के बाद हुई है। फ्रेंचाइजी ने लैंगर को एंडी फ्लावर की जगह अपनी टीम में शामिल किया है। टीम संचालन का है लंबा अनुभव आपको बता दें कि एमएसके प्रसाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके कार्यकाल के समय भारत ने 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। एमएसके प्रसाद के पास क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव है। उनके पास क्रिकेट को चलाने का भी अनुभव है। एमएसके प्रसाद ने आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट संचालन के निदेशक के रूप में भी काम किया है, जहां उन्होंने आंध्र क्षेत्र के 13 जिलों में अत्याधुनिक कोचिंग सुविधाओं की स्थापना की।

Follow us on



instagram

telegram