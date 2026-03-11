LSG Schedule 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 1 अप्रैल को अपने अभियान की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ करेगी। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से उसका मुकाबला होगा। इसके बाद उसे कोलकाता में तीन बार के खिताब विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से भिड़ना है। फिर लखनऊ में गुजरात टाइटंस (GT) से भिड़ंत होगी।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत की कप्तानी में आईपीएल 2025 में शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन आधे सीजन के बाद टीम ने लय खो दिया। पंत की फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय थी। दिग्वेश राठी को छोड़कर गेंदबाजी भी चिंता का विषय रही। लखनऊ ने इस बार अपने साथ मोहम्मद शमी को 10 करोड़ और अर्जुन तेंदुलकर को अपने साथ जोड़ा।

लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वाड

ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बदोनी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्खिया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।

लखनऊ सुपर जायंट्स का शेड्यूल

मेजबान टीममेहमान टीमजगहदिन
लखनऊ सुपर जायंट्सदिल्ली कैपिटल्सलखनऊ01/04/2026
सनराइजर्स हैदराबादलखनऊ सुपर जायंट्सहैदराबाद05/04/2026
कोलकाता नाइट राइडर्सलखनऊ सुपर जायंट्सकोलकाता09/04/2026
लखनऊ सुपर जायंट्सगुजरात टाइटंसलखनऊ12/04/2026