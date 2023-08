LPL 2023: वानिंदु हसरंगा हैं असली 3D प्लेयर, गेंदबाजी ही नहीं बल्लेबाजी और कप्तानी में भी जलवा

वानिंदु हसरंगा लंका प्रीमियर लीग 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज और रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

वानिंदु हसरंगा। (फोटो - ट्विटर)

लंका प्रीमियर लीग 2023 (LPL 2023) में वानिंदु हसरंगा थ्री डाइमेंशनल प्लेयर (3D Player) बनकर उभरे हैं। हसरंगा टूर्नामेंट के इस सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज और रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनकी कप्तानी में बी लव कैंडी की टीम फाइनल में पहुंची है। क्वालिफायर 2 में उन्होंने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने गॉल टाइटंस के खिलाफ 30 गेंद पर 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 48 रन बनाए। उन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिए। बी लव कैंडी ने गॉल टाइटंस को 34 रन से हराया और फाइनल में उसकी टक्कर दांबुला ऑरा से रविवार को होगी। बी लव कैंडी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 157 रन बनाए। इसके जवाब में गॉल टाइटंस ने 8 विकेट पर 123 रन बनाए। कैंडी की टीम से वानिंदु हसरंगा के अलावा दिनेश चांदीमल ने 38 रन बनाए। इसके अलावा एंजलो मैथ्यूज ने 24 रन बनाए। वहीं गॉले टाइटंस की ओर से सोनल डिनुशा ने 28 रन बनाए। वहीं लिटन दास ने 25 रन बनाए। शाकिब अल हसन ने 17 रन बनाए। बी लव कैंडी की ओर से वानिंदु हसरंगा, चतुरंगा डी सिल्वा और मोहम्मद हसनैन ने 2-2 विकेट लिए। वानिंदु हसरंगा का गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन वानिंदु हसरंगा ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 10 मैचों की 9 पारियों में 34.88 के औसत और 189.80 के स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए हैं। 2 अर्धशतक जड़े हैं। 64 उनका सर्वोच्च स्कोर है। गेंदबाजी की बात करें तो 10 मैच में 37 ओवर किए हैं और 1 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 5.51 की है। एक मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। Also Read UAE vs NZ: भारत में जन्मे अयान अफजल खान का टी20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, न्यूजीलैंड ने टेके घुटने बाबर आजम को छोड़ा पीछे दूसरे क्वालिफायर से पहले कोलंबो स्ट्राइकर्स के बाबर आजम सबसे रन बनाने वाले बल्ले थे। वानिंदु हसरंगा ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने आठ मैचों में 261 रन बनाए। लंका प्रीमियर लीग 2023 में बल्ले से उनका औसत 32.62 का रहा। इसके बाद दांबुला ऑरा के अविष्का फर्नांडो हैं। उन्होंने नौ मैचों में 239 रन बनाए हैं और फाइनल में उनके पास बाबर से आगे निकलने का मौका होगा। वह ऑरा की बल्लेबाजी लाइनअप के महत्वपूर्ण सदस्य हैं।

