LPL 2023: IPL में नहीं बिके गेंदबाजों ने मचाया कोहराम, 43 रन दे झटके 9 विकेट; टीम ने हासिल की सबसे बड़ी जीत, खिताबी रेस से बाहर हुई बाबर आजम की टीम

कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम 15.4 ओवर में महज 74 रन पर ढेर हो गई। गाले टाइटंस की टीम ने सिर्फ 8.3 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

श्रीलंका के लाहिरू कुमारा 2 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट लिए। उनका एक ओवर मेडन भी रहा। (सोर्स- स्क्रीनग्रैब/यूट्यूब)

लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League) 2023 के लीग चरण के आखिरी मैच में गाले टाइटंस ने सीजन की सबसे बड़ी जीत हासिल की। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 15 अगस्त 2023 की रात खेले गए मैच में गाले टाइटंस ने गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम 15.4 ओवर में महज 74 रन पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गाले टाइटंस की टीम ने सिर्फ 8.3 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस तरह उसने 69 गेंदें शेष रहते जीत हासिल की। यह इस सीजन की सबसे बड़ी जीत (गेंदें शेष रहने के मामले में) है। यह विकेट शेष रहने के लिहाज से भी यह संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत है। लाहिरू कुमारा आईपीएल 2023 के लिए हुई नीलामी में अनसोल्ड रहे थे गाले टाइटंस यह इतिहास उन तीन गेंदबाजों (लाहिरू कुमारा, तबरेज शम्सी और सीकुगे प्रसन्ना) की मदद से रच पाया, जो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए हुई नीलामियों में नहीं बिके थे। लाहिरू कुमारा आईपीएल 2023 के लिए हुई नीलामी में नहीं बिके थे। उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। तबरेज शम्सी और सीकुगे प्रसन्ना आईपीएल 2022 के लिए हुई नीलामी में नहीं बिके थे। श्रीलंका के 38 साल के ऑलराउंडर सीकुगे प्रसन्ना (Seekkuge Prasanna) का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था, जबकि साउथ अफ्रीकी गेंदबाज तबरेज शम्सी (Tabraiz Shamsi) का बेस प्राइस एक करोड़ रुपए था। गाले टाइटंस की अच्छी नहीं रही थी शुरुआत गाले टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। उसने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ही भानुका राजपक्षे का विकेट गंवा दिया था। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर विकेटकीपर लिटन दास भी सिर्फ एक रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उस समय तक टीम के खाते में 19 रन ही जुड़े थे। Also Read वनडे विश्व कप में विराट कोहली 4 नंबर पर बल्लेबाजी करें, रवि शास्त्री ने किया 2019 में बनाई योजना का खुलासा इसके बाद लसिथ क्रासपुले (Lasith Croospulle) और शाकिब अल हसन ने तीसरे विकेट के लिए 30 गेंद में 56 रन की नाबाद साझेदारी की। लसिथ क्रासपुले 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 25 गेंद में 42 और बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन 2 चौके की मदद से 15 गेंद में 17 रन बनाकर नाबाद रहे। इस हार से बाबर आजम की कोलंबो स्ट्राइकर्स खिताबी रेस से बाहर हो गई। वह लीग चरण में 5वें नंबर पर रही। टूर्नामेंट में शीर्ष-4 पर रहने वाली टीमें ही नॉकआउट में जगह बनाती हैं। अब 17 अगस्त की शाम क्वालिफायर वन में गाले टाइटंस और दाम्बुला ऑरा की भिड़ंत होगी, जबकि उसी रात एलिमिनेटर में बी-लव कैंडी और जाफना किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी।

