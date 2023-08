LPL 2023: शाकिब अल हसन-टिम सीफर्ट ने 51 गेंद में ठोके 95 रन, शनाका की टीम टॉप पर; लगातार दूसरा मैच हारी हसरंगा की B-Love Kandy

लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League) के 5वें मैच में बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने तूफानी पारियां खेलीं। शाकिब अल हसन ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) ने 2 छक्के की मदद से 21 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हुए। टिम सीफर्ट (Tim Seifert) 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 39 गेंद में 74 रन बनाकर आउट हुए। टिम सीफर्ट और शाकिब अल हसन ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 51 गेंद में 95 रन की साझेदारी की। गाले टाइटंस ने बी-लव कैंडी को 83 रन से हराया शाकिब अल हसन और टिम सीफर्ट के प्रदर्शन की मदद से दासुन शनाका की अगुआई वाली गाले टाइटंस ने बी-लव कैंडी (B-Love Kandy) को 83 रन से हरा दिया। गाले टाइटंस (Galle Titans) की सीजन की यह दूसरी जीत है। गाले टाइटंस के अब 2 मैच में 4 अंक हो गए हैं। वह शीर्ष पर कायम है। वहीं, बी-लव कैंडी को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। उसका अब तक खाता नहीं खुला है। Also Read IND vs WI: कुलदीप यादव रहे अनलकी; अंपायर ने LBW के बजाय कैच आउट दिया, रिव्यू लेकर बच गया बल्लेबाज गाले टाइटंस और बी-लव कैंडी के बीच मैच की बात करें तो दासुन शनाका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। गाले टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वानिंदु हसरंगा की अगुआई वाली बी-लव कैंडी की पूरी टीम 17.1 ओवर में 97 रन पर ही ढेर हो गई। बी-लव कैंडी के 8 बल्लेबाज नहीं पहुंचे पाए दोहरे अंक में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए बी-लव कैंडी के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। धानुका डाबरे (12 रन), अशेन बंडारा (27 रन) और इसरू उडाना (16 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए। विकेटकीपर दिनेश चांडीमल और मोहम्मद हसनैन खाता भी नहीं खोल पाए। मुजीब उर रहमान भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। Also Read भारतीय क्रिकेट में नहीं चलेगा ‘Bazball’ पैटर्न, रविचंद्रन अश्विन बोले- 2 मैच हारते ही बाहर कर दिए जाएंगे प्लेइंग 11 से 4 खिलाड़ी गाले टाइटंस (Galle Titans) की ओर से कसुन रजिता ने 8 रन देकर 2, रिचर्ड नगारवा ने 15 रन देकर 2, तबरेज शम्सी ने 20 रन देकर 2 और शाकिब अल हसन ने 10 रन देकर 2 विकेट लिए। लाहिरु समरकून और अकीला धनंजय भी बी-लव कैंडी (B-Love Kandy) के एक-एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजने में सफल रहे। इससे पहले ओपनर शिवोन डेनियल (Shevon Daniel) ने 31 गेंद में 25 और लसिथ क्रूसपुल ने 14 गेंद में 11 रन बनाकर गाले टाइटंस को सधी शुरुआत दी थी।

