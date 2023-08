LPL 2023: कभी बनाया था सबसे ज्यादा रन ठोकने का रिकॉर्ड, अब 6 रन दे झटके 4 विकेट; लगातार 5वां मैच जीती धनंजय डिसिल्वा की टीम

Lanka Premier League (लंका प्रीमियर लीग) 2023: दाम्बुला ऑरा ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। बी-लव कैंडी की पूरी टीम 19.4 ओवर में 142 रन ही बना पाई।

धनंजय डिसिल्वा की अगुआई वाली दाम्बुला ऑरा ने बी-लव कैंडी को 20 रन से हराया। (सोर्स- ट्विटर/@LPLT20)

लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League) 2023 के 19वें मैच में दाम्बुला ऑरा के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने गेंदबाजी से कहर बरपाया। धनंजय डिसिल्वा ने बी-लव कैंडी के खिलाफ मैच में 2 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट झटके। धनंजय डिसिल्वा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उनकी कातिलाना गेंदबाजी की मदद से दाम्बुला ऑरा ने वानिंदु हसरंगा, मोहम्मद हारिस, फखर जमान, दिनेश चांडीमल, एजेंलो मैथ्यूज, इसरू उडाना, मुजीब उर रहमान और नुआन प्रदीप जैसे सितारों से सजी बी-लव कैंडी की टीम को 20 रन से हरा दिया। लंका प्रीमियर लीग 2023 में दाम्बुला ऑरा की यह लगातार 5वीं जीत है। इस जीत के साथ ही उसने लीग चरण का अपना अभियान शीर्ष पर रहते हुए समाप्त किया। दाम्बुला ऑरा के 8 मैच में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद बी-लव कैंडी के 8 मैच में 8 अंक हैं। दोनों ही टीमों ने नॉकआउट मुकाबलों (क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2, एलिमिनेटर) के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह रिकॉर्ड है धनंजय डिसिल्वा के नाम धनंजय डिसिल्वा टी20 इंटरनेशनल में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं। धनंजय डिसिल्वा ने 10 जनवरी 2020 को पुणे में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ छठे नंबर बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और एक छक्के की मदद से 36 गेंद में 57 रन की पारी खेली थी। दाम्बुला ऑरा के ओपनर्स अविष्का फर्नांडो और सदीरा समरविक्रमा ने पहले विकेट के लिए 47 गेंद में 61 रन की साझेदारी की। (सोर्स- ट्विटर//@LPLT20) श्रीलंका के तिसारा परेरा ने 27 अक्टूबर 2018 इंग्लैंड के खिलाफ कोलंबो में एक चौके और 6 छक्के की मदद से 31 गेंद में 57 रन ठोके थे। इस मामले में पहले नंबर पर दासुन शनाका हैं। दासुन शनाका ने 27 फरवरी 2022 को धर्मशाला में टीम इंडिया के खिलाफ मैच में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 74 रन (38 गेंद, 9 चौके और 2 छक्के) बनाए थे। 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 142 रन ही बना पाई वानिंदु हसरंगा की टीम लंका प्रीमियर लीग 2023 (एलपीएल 2023) में बी-लव कैंडी बनाम दाम्बुला ऑरा के मैच की बात करें तो कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में 14 अगस्त 2023 की रात वानिंदु हसरंगा ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। दाम्बुला ऑरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। Also Read LPL 2023: श्रीलंका में फिर मैदान में घुसा सांप, बगल में देख फील्डर के उड़े होश, देखें Video लक्ष्य का पीछा करने उतरी बी-लव कैंडी की पूरी टीम 19.4 ओवर में 142 रन ही बना पाई। दाम्बुला ऑरा की ओर से धनंजय डिसिल्वा के अलावा प्रमोद मधुसूदन ने 3.4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए। शाहनवाज दाहानी, हेडन केर और सचित जयतिलके ने क्रमशः 25, 35 और 22 रन देकर 1-1 विकेट लिए। बी-लव कैंडी के नुआन प्रदीप ने झटके 3 विकेट इससे पहले बी-लव कैंडी की ओर से नुआन प्रदीप ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया। नुआन प्रदीप ने 35 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं, मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट झटके। कप्तान वानिंदु हसरंगा और चतुरंगा डिसिल्वा भी एक-एक विकेट लेने में सफल रहे। दाम्बुला ऑरा के लिए अविष्का फर्नांडो ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। बेन मैकडरमोट 37 रन बनाकर आउट हुए।

