लंका प्रीमियर लीग ( Lanka Premier League 2020) के लीग स्टेज के मुकाबले अपने आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। टूर्नामेंट के 18वें मैच में कोलंबो किंग्स ने जाफना स्टेलियंस को 6 रन से हरा दिया। इस मैच में कोलंबो के ओपनर लॉरी इवान्स ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक जड़ दिया। उन्होंने 65 गेंद पर नाबाद 108 रनों की पारी खेली। यह इस टूर्नामेंट का पहला शतक है। कोलंबो ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में जाफना की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन ही बना सकी।

मैच में जाफना के कप्तान थिसारा परेरा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चौथे ओवर में कोलंबो के ओपनर दिनेश चंडीमल को सुरंगा लकमल ने परेरा के हाथों कैच करा दिया। चंडीमल ने 11 रन बनाए। इसके बाद डी बेल-ड्रुमॉन्ड 12 रन बनाकर रनआउट हो गए। दूसरे छोर पर इवान्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कप्तान एंजेलो मैथ्यूज के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी की। 15.3 ओवर में टीम का स्कोर 137 रन हो चुका था। यहीं पर मैथ्यूज आउट हुए। उन्होंने 14 गेंद पर 15 रन बनाए।

कप्तान के आउट होने के बाद आंद्रे रसेल और इवान्स ने मोर्चा संभाला। रसेल बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन 14 गेंद पर 21 उपयोगी रन बना दिया। इस दौरान 2 चौके और एक छक्का लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 150 का रहा। रसेल आखिरी गेंद पर रन आउट हुए। इवान्स 108 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान 9 चौके और 5 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 166.15 का रहा। जाफना के लकमल और वनिंदु हसरंगा को एक-एक सफलता मिली।

The first centurion of the LPL – Laurie Evans shares his feedback on today’s match against the Jaffna Stallions.#CKvJS #wintogether #LPL2020 pic.twitter.com/0IAS654epx

— LPL – Lanka Premier League (@LPLT20) December 10, 2020