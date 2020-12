लंका प्रीमियर लीग ( Lanka Premier League 2020) के 19वें मुकाबले में गाले ग्लेडिएटर्स की टीम ने कैंडी टस्कर्स को 9 विकेट से रौंद दिया। इस जीत के साथ ही गाले की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहां उसका मुकाबला 14 दिसंबर को जाफना स्टेलियंस से होगा। दूसरी ओर, इस हार के बाद बॉलीवुड के ‘भाईजान’ सोहैल खान की टीम कैंडी टस्कर्स सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई।

कैंडी के 8 मैच में 4 अंक हैं। वहीं, चौथे पायदान पर काबिज गाले के भी 8 मैच में 4 अंक ही हैं, लेकिन वह रनरेट के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहा। गाले का नेट रनरेट -0.200 रहा। वहीं, कैंडी का नेट रनरेट -0.770 रहा। दांबुला विकिंग 11 अंकों के साथ पहले पायदान पर है। दूसरे नंबर पर काबिज कोलंबो किंग्स की टीम के 10 और तीसरे नंबर पर काबिज जाफना स्टेलियंस के 9 अंक हैं। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच में दांबुला और कोलंबो के बीच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच जाएगी।

Shahid Afridi @SAfridiOfficial congratulates his team, @GalleGladiators on their victory tonight and admires @danushka_70 #DG70 for his exceptional performance.#LPL2020 #එක්වජයගමූ #wintogether #ஒன்றாகவெல்வோம் pic.twitter.com/4Zmgdyy5sc

— LPL – Lanka Premier League (@LPLT20) December 10, 2020