लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2020 के चौथे मैच में कोलंबो किंग्स ने गाले ग्लेडिएटर्स को 34 रन से हरा दिया। इस मैच में वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी आमने-सामने थे। रसेल कोलंबो और अफरीदी गाले की ओर से टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। आईपीएल 2020 में बल्ले से फ्लॉप रहने वाले रसेल ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने गाले के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 14 गेंद पर ही अर्धशतक ठोक दिया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 से ज्यादा का रहा।

मैच में टॉस जीतकर गाले के कप्तान अफरीदी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बारिश के कारण मैच को 5-5 ओवर का कर दिया गया। कोलंबो ने ओपनिंग करने के लिए आंद्रे रसेल और टी डी सिल्वा को भेजा। डि सिल्वा दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आसिथा फर्नांडो का शिकार बन गए। वे खाता भी नहीं खोल पाए। दूसरे छोर पर रसेल ने पारी की आक्रामक शुरुआत की। उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में मोहम्मद आमिर को 24 रन ठोक दिए। इस ओवर में आमिर ने दो वाइड दिए। रसेल ने तीन चौके और दो छक्के लगाए।

The rain had reduced Colombo’s innings to just five overs

