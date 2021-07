भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के अलावा अपने लुक्स को लेकर भी काफी फेमस हैं। उनकी बिना मेकअप वाली खूबसूरती फैंस के बीच आकर्षण का केंद्र है। कुछ दिन पहले स्मृति मंधाना की सोशल मीडया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें स्मृति मंधाना को लुक्स में बॉलीवुड अभिनेत्रियों से कहीं बेहतर बताया गया था।

इसी तरह मंधाना का वह ट्वीट भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें उनसे शादी को लेकर सवाल किया गया था। मंधाना ने अपने फैन को बहुत स्मार्टली जवाब दिया था। स्मृति मंधाना मैदान के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। फैंस इस सलामी बल्लेबाज की तस्वीरों और वीडियोज को काफी लाइक्स और शेयर भी करते हैं। कोरोनावायरस महामारी की पहली लहर के दौरान वह और उनकी मित्र जेमिमा रोड्रिग्ज एंकर भी बन गईं थीं। दोनों ने यूट्यूब चैनल पर कई स्पोर्ट्स स्टार के इंटरव्यू लिए थे।

अप्रैल 2020 में कोरोनावायरस की पहली लहर के दौरान ही उनसे एक फैन ने शादी को लेकर सवाल किया था। @18_kohi अकाउंट वाले यूजर ने उनसे पूछा था, आप अरेंज मैरिज करना पसंद करेंगी या लव मैरिज? तब स्मृति मंधाना ने बहुत ही मजेदार अंजाज में जवाब दिया था। उन्होंने रिट्वीट में लिखा था, ‘लव-रेंजड।’ स्मृति मंधाना शायद यह कहना चाह रही होंगी कि वह शादी तो अपने पसंद के लड़के से ही करेंगी, लेकिन उनके फैसले में परिवार की रजामंदी भी उसमें शामिल होगी।

स्मृति मंधाना की हाल की तस्वीर वायरल होने की बात करें तो उसमें उन्हें नेशनल क्रश बताया गया। हालांकि, स्मृति मंधाना को इस तरह प्रोजेक्ट करने का विरोध भी हुआ। @j_garima_j ने लिखा, ‘हां, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह पर हैं, अगर आप एक महिला हैं तो आखिर में हर बात आपके लुक्स पर ही आएगी। आप एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं हैं। एक एथलीट होने के बाद भी।’

Pro-tip: Anyone who disagrees with my views here may simply comment “bohot zyada feminism ho raha hai tera” instead of writing incomprehensible long-ass paragraphs teaching how Virat Kohli is sexualised by women and compared to makeup ki dukaan bollywood actors

— Garima (@j_garima_j) June 20, 2021