19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला वनडे मैच रोहित शर्मा के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय कप्तान लगभग 19 साल लंबे वनडे इंटरनेशनल सफर का अंत करेंगे। जून 2007 में वनडे क्रिकेट में पदार्पण करने वाले रोहित शर्मा 19 साल 23 दिन के करियर के साथ सबसे लंबे वनडे करियर वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 22 साल 91 दिन तक भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेला था।
रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में अपना पहला वनडे मैच खेला था। शुरुआत में उन्हें टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 2013 में पारी की शुरुआत करने के बाद उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुनिया के सबसे सफल वनडे बल्लेबाजों में अपनी पहचान बनाई।
रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। वह वनडे इतिहास में तीन दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की उनकी पारी आज भी वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इसके अलावा उन्होंने विश्व कप और आईसीसी टूर्नामेंटों में भी भारत के लिए कई यादगार पारियां खेलीं हैं। रोहित शर्मा ने 16 जुलाई 2026 तक भारत के लिए 287 वनडे मैच खेले हैं।
सबसे लंबे वनडे करियर वाले भारतीय
|#
|खिलाड़ी
|शुरुआत
|कब तक
|अवधि
|मैच
|1
|सचिन तेंदुलकर
|18 दिसंबर 1989
|18 मार्च 2012
|22 साल 91 दिन
|463
|2
|रोहित शर्मा सक्रिय
|23 जून 2007
|16 जुलाई 2026
|19 साल 23 दिन
|287
|3
|विराट कोहली सक्रिय
|18 अगस्त 2008
|16 जुलाई 2026
|17 साल 332 दिन
|313
|4
|हरभजन सिंह
|17 अप्रैल 1998
|25 अक्टूबर 2015
|17 साल 191 दिन
|236
|5
|रविंद्र जडेजा सक्रिय
|8 फरवरी 2009
|18 जनवरी 2026
|16 साल 344 दिन
|210
|6
|अनिल कुंबले
|25 अप्रैल 1990
|19 मार्च 2007
|16 साल 328 दिन
|271
|7
|युवराज सिंह
|3 अक्टूबर 2000
|30 जून 2017
|16 साल 270 दिन
|304
|8
|कपिल देव निखंज
|1 अक्टूबर 1978
|17 अक्टूबर 1994
|16 साल 16 दिन
|225
|9
|सौरव गांगुली
|11 जनवरी 1992
|15 नवंबर 2007
|15 साल 308 दिन
|311
|10
|दिलीप वेंगसरकर
|21 फरवरी 1976
|14 नवंबर 1991
|15 साल 266 दिन
|129
|11
|राहुल द्रविड़
|3 अप्रैल 1996
|16 सितंबर 2011
|15 साल 166 दिन
|344
|12
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|20 जनवरी 1985
|3 जून 2000
|15 साल 135 दिन
|334
|13
|दिनेश कार्तिक
|5 सितंबर 2004
|10 जुलाई 2019
|14 साल 308 दिन
|94
|14
|एमएस धोनी
|23 दिसंबर 2004
|10 जुलाई 2019
|14 साल 199 दिन
|350
|15
|मोहिंदर अमरनाथ
|7 जून 1975
|30 अक्टूबर 1989
|14 साल 145 दिन
|85
|16
|वीरेंद्र सहवाग
|1 अप्रैल 1999
|3 जनवरी 2013
|13 साल 277 दिन
|251
|17
|अमित मिश्रा
|13 अप्रैल 2003
|29 अक्टूबर 2016
|13 साल 199 दिन
|36
|18
|रविचंद्रन अश्विन
|5 जून 2010
|8 अक्टूबर 2023
|13 साल 125 दिन
|116
|19
|सुनील गावस्कर
|13 जुलाई 1974
|5 नवंबर 1987
|13 साल 115 दिन
|108
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