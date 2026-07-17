19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला वनडे मैच रोहित शर्मा के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय कप्तान लगभग 19 साल लंबे वनडे इंटरनेशनल सफर का अंत करेंगे। जून 2007 में वनडे क्रिकेट में पदार्पण करने वाले रोहित शर्मा 19 साल 23 दिन के करियर के साथ सबसे लंबे वनडे करियर वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 22 साल 91 दिन तक भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेला था।

रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में अपना पहला वनडे मैच खेला था। शुरुआत में उन्हें टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 2013 में पारी की शुरुआत करने के बाद उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुनिया के सबसे सफल वनडे बल्लेबाजों में अपनी पहचान बनाई।

रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। वह वनडे इतिहास में तीन दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की उनकी पारी आज भी वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इसके अलावा उन्होंने विश्व कप और आईसीसी टूर्नामेंटों में भी भारत के लिए कई यादगार पारियां खेलीं हैं। रोहित शर्मा ने 16 जुलाई 2026 तक भारत के लिए 287 वनडे मैच खेले हैं।

वनडे क्रिकेट सबसे लंबे वनडे करियर वाले भारतीय शीर्ष 19 खिलाड़ी | 1974 से 2026 तक सबसे लंबा करियर 22 साल सचिन तेंदुलकर सर्वाधिक मैच 463 सचिन तेंदुलकर सक्रिय खिलाड़ी 3 रोहित, कोहली, जडेजा सबसे पुराना डेब्यू 1974 सुनील गावस्कर चार्ट टेबल सभी 22+ साल 15-19 साल 13-14 साल 1 सचिन तेंदुलकर 22 साल 91 दिन 463 2 रोहित शर्मा सक्रिय 19 साल 23 दिन 287 3 विराट कोहली सक्रिय 17 साल 332 दिन 313 4 हरभजन सिंह 17 साल 191 दिन 236 5 रविंद्र जडेजा सक्रिय 16 साल 344 दिन 210 6 अनिल कुंबले 16 साल 328 दिन 271 7 युवराज सिंह 16 साल 270 दिन 304 8 कपिल देव निखंज 16 साल 16 दिन 225 9 सौरव गांगुली 15 साल 308 दिन 311 10 दिलीप वेंगसरकर 15 साल 266 दिन 129 11 राहुल द्रविड़ 15 साल 166 दिन 344 12 मोहम्मद अजहरुद्दीन 15 साल 135 दिन 334 13 दिनेश कार्तिक 14 साल 308 दिन 94 14 एमएस धोनी 14 साल 199 दिन 350 15 मोहिंदर अमरनाथ 14 साल 145 दिन 85 16 वीरेंद्र सहवाग 13 साल 277 दिन 251 17 अमित मिश्रा 13 साल 199 दिन 36 18 रविचंद्रन अश्विन 13 साल 125 दिन 116 19 सुनील गावस्कर 13 साल 115 दिन 108 # खिलाड़ी शुरुआत कब तक अवधि मैच 1 सचिन तेंदुलकर 22 साल 91 दिन 463 2 रोहित शर्मा सक्रिय 19 साल 23 दिन 287 3 विराट कोहली सक्रिय 17 साल 332 दिन 313 4 हरभजन सिंह 17 साल 191 दिन 236 5 रविंद्र जडेजा सक्रिय 16 साल 344 दिन 210 6 अनिल कुंबले 16 साल 328 दिन 271 7 युवराज सिंह 16 साल 270 दिन 304 8 कपिल देव निखंज 16 साल 16 दिन 225 9 सौरव गांगुली 15 साल 308 दिन 311 10 दिलीप वेंगसरकर 15 साल 266 दिन 129 11 राहुल द्रविड़ 15 साल 166 दिन 344 12 मोहम्मद अजहरुद्दीन 15 साल 135 दिन 334 13 दिनेश कार्तिक 14 साल 308 दिन 94 14 एमएस धोनी 14 साल 199 दिन 350 15 मोहिंदर अमरनाथ 14 साल 145 दिन 85 16 वीरेंद्र सहवाग 13 साल 277 दिन 251 17 अमित मिश्रा 13 साल 199 दिन 36 18 रविचंद्रन अश्विन 13 साल 125 दिन 116 19 सुनील गावस्कर 13 साल 115 दिन 108 स्रोत: ESPNcricinfo | आंकड़े 16 जुलाई 2026 तक जनसत्ता InfoGenIE Copy HTML HTML कोड क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया

वनडे में 99 पर नाबाद रहने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग, डीन जोन्स, रिची रिचर्ड्सन, एंडी फ्लावर, ब्रेड हॉज, माइकल क्लार्क, मोहम्मद यूसुफ, रामनरेश सरवन और जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



