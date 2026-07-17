19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला वनडे मैच रोहित शर्मा के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय कप्तान लगभग 19 साल लंबे वनडे इंटरनेशनल सफर का अंत करेंगे। जून 2007 में वनडे क्रिकेट में पदार्पण करने वाले रोहित शर्मा 19 साल 23 दिन के करियर के साथ सबसे लंबे वनडे करियर वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 22 साल 91 दिन तक भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेला था।

रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में अपना पहला वनडे मैच खेला था। शुरुआत में उन्हें टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 2013 में पारी की शुरुआत करने के बाद उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुनिया के सबसे सफल वनडे बल्लेबाजों में अपनी पहचान बनाई।

रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। वह वनडे इतिहास में तीन दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की उनकी पारी आज भी वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इसके अलावा उन्होंने विश्व कप और आईसीसी टूर्नामेंटों में भी भारत के लिए कई यादगार पारियां खेलीं हैं। रोहित शर्मा ने 16 जुलाई 2026 तक भारत के लिए 287 वनडे मैच खेले हैं।

वनडे क्रिकेट

सबसे लंबे वनडे करियर वाले भारतीय

शीर्ष 19 खिलाड़ी | 1974 से 2026 तक
सबसे लंबा करियर
22 साल
सचिन तेंदुलकर
सर्वाधिक मैच
463
सचिन तेंदुलकर
सक्रिय खिलाड़ी
3
रोहित, कोहली, जडेजा
सबसे पुराना डेब्यू
1974
सुनील गावस्कर
1
सचिन तेंदुलकर
1989 – 2012
22 साल 91 दिन
463
2
रोहित शर्मा सक्रिय
2007 – 2026
19 साल 23 दिन
287
3
विराट कोहली सक्रिय
2008 – 2026
17 साल 332 दिन
313
4
हरभजन सिंह
1998 – 2015
17 साल 191 दिन
236
5
रविंद्र जडेजा सक्रिय
2009 – 2026
16 साल 344 दिन
210
6
अनिल कुंबले
1990 – 2007
16 साल 328 दिन
271
7
युवराज सिंह
2000 – 2017
16 साल 270 दिन
304
8
कपिल देव निखंज
1978 – 1994
16 साल 16 दिन
225
9
सौरव गांगुली
1992 – 2007
15 साल 308 दिन
311
10
दिलीप वेंगसरकर
1976 – 1991
15 साल 266 दिन
129
11
राहुल द्रविड़
1996 – 2011
15 साल 166 दिन
344
12
मोहम्मद अजहरुद्दीन
1985 – 2000
15 साल 135 दिन
334
13
दिनेश कार्तिक
2004 – 2019
14 साल 308 दिन
94
14
एमएस धोनी
2004 – 2019
14 साल 199 दिन
350
15
मोहिंदर अमरनाथ
1975 – 1989
14 साल 145 दिन
85
16
वीरेंद्र सहवाग
1999 – 2013
13 साल 277 दिन
251
17
अमित मिश्रा
2003 – 2016
13 साल 199 दिन
36
18
रविचंद्रन अश्विन
2010 – 2023
13 साल 125 दिन
116
19
सुनील गावस्कर
1974 – 1987
13 साल 115 दिन
108
# खिलाड़ी शुरुआत कब तक अवधि मैच
1सचिन तेंदुलकर18 दिसंबर 198918 मार्च 201222 साल 91 दिन463
2रोहित शर्मा सक्रिय23 जून 200716 जुलाई 202619 साल 23 दिन287
3विराट कोहली सक्रिय18 अगस्त 200816 जुलाई 202617 साल 332 दिन313
4हरभजन सिंह17 अप्रैल 199825 अक्टूबर 201517 साल 191 दिन236
5रविंद्र जडेजा सक्रिय8 फरवरी 200918 जनवरी 202616 साल 344 दिन210
6अनिल कुंबले25 अप्रैल 199019 मार्च 200716 साल 328 दिन271
7युवराज सिंह3 अक्टूबर 200030 जून 201716 साल 270 दिन304
8कपिल देव निखंज1 अक्टूबर 197817 अक्टूबर 199416 साल 16 दिन225
9सौरव गांगुली11 जनवरी 199215 नवंबर 200715 साल 308 दिन311
10दिलीप वेंगसरकर21 फरवरी 197614 नवंबर 199115 साल 266 दिन129
11राहुल द्रविड़3 अप्रैल 199616 सितंबर 201115 साल 166 दिन344
12मोहम्मद अजहरुद्दीन20 जनवरी 19853 जून 200015 साल 135 दिन334
13दिनेश कार्तिक5 सितंबर 200410 जुलाई 201914 साल 308 दिन94
14एमएस धोनी23 दिसंबर 200410 जुलाई 201914 साल 199 दिन350
15मोहिंदर अमरनाथ7 जून 197530 अक्टूबर 198914 साल 145 दिन85
16वीरेंद्र सहवाग1 अप्रैल 19993 जनवरी 201313 साल 277 दिन251
17अमित मिश्रा13 अप्रैल 200329 अक्टूबर 201613 साल 199 दिन36
18रविचंद्रन अश्विन5 जून 20108 अक्टूबर 202313 साल 125 दिन116
19सुनील गावस्कर13 जुलाई 19745 नवंबर 198713 साल 115 दिन108
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स्रोत: ESPNcricinfo | आंकड़े 16 जुलाई 2026 तक
जनसत्ता InfoGenIE
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