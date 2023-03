LLC 2023: गौतम गंभीर के पचासे पर भारी पड़ी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की पारी, राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाने वाला गेंदबाज भी चमका

इंडियन महाराजा की ओर से गौतम गंभीर ने 39 गेंद 54 रन बनाए, लेकिन टीम जीत नहीं हासिल कर पाई। एशिया लायंस की ओर से राजस्थान रॉयल्स के पूर्व खिलाड़ी सोहेल तनवीर ने 3 विकेट झटके।

गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी। (फोटो – ट्विटर)

लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 (LLC 2023) में शाहीद अफरीदी की कप्तानी वाली एशिया लॉयंस की टीम ने गौतम गंभीर की अगुआई वाली इंडिया महाराजा को 9 रन से हरा दिया। दोहा के वेस्टर्न एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लीग के पहले मैच में एशिया लॉयंस ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक की 50 गेंद पर 73 और उपल थरंगा की 39 गेंद पर 40 रन की पारी की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए। इसके जवाब में इंडिया महाराजा की टीम 20 ओवर में 8 विकेट 156 रन बनाए। गौतम गंभीर ने 39 गेंद 54 रन बनाए, लेकिन टीम जीत नहीं हासिल कर पाई। एशिया लायंस की ओर से राजस्थान रॉयल्स के पूर्व खिलाड़ी सोहेल तनवीर ने 3 विकेट झटके। एशिया लायंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। अशोक डिंडा ने तिलकरत्न दिलशान को दूसरे ओवप की चौथी गेंद पर पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 5 रन बनाए। इसके बाद अशगर अफगान को इरफान पठान ने 1 रन पर पवेलियन भेजा। मिस्बाह उल हक और उपल थरंगा में 108 रन की साझेदारी हुई इसके बाद मिस्बाह उल हक और उपल थरंगा में 108 रन की साझेदारी हुई। 15 वें ओवर में थरंगा को परविंदर अवाना ने 40 रन पर पवेलियन भेजा। शाहिद अफरीदी को भी अवाना ने सस्ते में पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 8 गेंद पर 12 रन बनाए। अब्दुल रज्जाक 6 रन बनाकर स्टुअर्ट बिन्नी की गेंद पर आउट हुए। तिसारा परेरा 5 और नेपाल के पूर्व क्रिकेटर पारस खड़का 3 रन बनाकर नाबाद रहे। इंडिया महाराजा की ओर से स्टुअर्ट बिन्नी और परविंदर अवाना ने 2-2 विकेट लिए। इरफान पठान और अशोक डिंडा ने 1-1 विकेट लिया। Also Read IPL 2023: सुरेश रैना ने मुंबई इंडियंस टीम के इस खिलाड़ी को बताया आइपीएल का ऑल-टाइम ग्रेट गेंदबाज, प्रज्ञान ओझा ने कहा मैं नहीं मानता इंडियन महाराजा की शुरुआत अच्छी नहीं रही इंडियन महाराजा की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर रॉबिन उथप्पा को चौथी ही गेंद पर सोहेल तनवीर ने डक पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद गौतम गंभीर और मुरली विजय के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई। मुरली विजय को तिलकरत्ने दिलशान ने 7वें ओवर में पवेलियन भेजा। उन्होंने 25 रन बनाए। 8वें ओवर में सुरेश रैना 3 रन बनाकर तिसारा परेरा की गेंद पर आउट हुए। 14वें ओवर मे गौतम गंभीर 54 रन बनाकर अब्दुल रज्जाक की गेंद पर पवेलियन लौटे। सोहेल तनवीर ने 3 विकेट झटके 16वें ओवर में युसुफ पठान 14 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद कैफ भी 20 गेंद पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्टुअर्ट बिन्नी 8 भी कुछ खास नहीं कर पाए। इरफान पठान ने 10 गेंद पर 19 रन ठोके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हरभजन सिंह 5 और परविंदर अवामा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। आईपीएल 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा रहे सोहेल तनवीर ने 3 विकेट झटके। इसके अलावा इसरू उडाना, तिलकरत्ने दिलशान, तिसारा परेरा और अब्दुल रज्जाक ने 1-1 विकेट झटके।

