इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। गुरुवार (25 जून 2020) को देर रात खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही लिवरपूल के चैंपियन बनने का रास्ता साफ हो गया। उसके 31 मुकाबलों में 86 अंक हैं। दूसरे नंबर पर काबिज मैनचेस्टर सिटी के 31 मैच में 63 अंक है और वह शेष बचे सात मुकाबलों को जीतने के बाद भी चैंपियन नहीं बन सकता है।

कोरोनावायरस के कारण टूर्नामेंट को मार्च मे रोक दिया गया था। तब लिवरपूल की टीम मैनचेस्टर सिटी से 25 अंक आगे थी। 17 जून को टूर्नामेंट फिर से शुरू हुआ, लेकिन खाली स्टेडियम में मुकाबले खेले जा रहे हैं। लिवरपूल की टीम 30 साल बाद इंग्लैंड के फर्स्ट टियर टूर्नामेंट को जीतने में सफल रही। पिछली बार उसने 1989-90 में फुटबॉल लीग फर्स्ट डिविजन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग की शुरुआत 1992 में हुई और लिवरपूल अब तक चैंपियन नहीं बन सका था।

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. now they’re gonna believe us pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020