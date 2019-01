Ind vs NZ 4th ODI Live Cricket Score Online: सीरीज में 3-0 से आगे है टीम इंडिया

Ind vs NZ 4th ODI Live Cricket Score Streaming Online, India vs New Zealand Live Cricket Score Streaming Today Match Online: भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेले गए हेमिल्टन के मैदान पर चौथे वनडे मुकाबले में बेहद खराब और निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला और न्यूजीलैंड ने इस मैच में 8 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज को 3-1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया और ट्रेंट बोल्ट और ग्रेंडहोम की धारदार गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए और पूरी पारी महज 92 के स्कोर पर ही सिमट गई। ट्रेंट बोल्ट ने जहां अपने 10 ओवर के लगातार स्पेल में 5 विकेट झटके तो वहीं करियर की बेस्ट गेंदबाजी करते हुए ग्रेंडहोम के नाम 3 सफलताएं दर्ज हुई। भारत की तरफ से चहल ने 18 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली बाकी सभी बल्लेबाजों ने खासा निराश किया।

इसके जवाब में जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो पहले ही ओवर में भुवी ने सफलता जरूर दिलाई लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया। इस आसान से लक्ष्य को मेजबान टीम ने महज 15 ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से रॉस टेलर ने 37 रनों की नाबाद तो निकल्स ने 30 रनों की नाबाद पारी खेली।

Ind vs NZ Live Score Streaming – यहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग