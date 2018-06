Live Football Score, India vs New Zealand Football Live Match Streaming: यहां जानिए मैच के लाइव अपडेट्स…

India vs New Zealand Football Live Score Streaming: भारतीय टीम की कमान सुनील छेत्री के हाथों में है।

Live Football Score, India vs New Zealand Football Match Live Score Streaming Online, Ind vs Ken Live Football Score: फाइनल में पहले ही जगह बना लेने के बावजूद भारतीय फुटबॉल टीम इंटर कांटिनेंटल कप के आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड की युवा टीम के सामने है। टीम इंडिया का इरादा अपने अपराजेय अभियान को बरकरार रखने का है। चार देशों के इस टूर्नामेंट के शुरूआती मैचों में स्टेडियम खाली पड़ा था लेकिन भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के डेढ़ मिनट के भावुक वीडियो के बाद दर्शक मैदान में उमड़े। पिछला मैच छेत्री का 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच था, जिसमें दो गोल करके उन्होंने टीम को कीनिया पर 3-0 से जीत दिलाई।

कीनिया के खिलाफ मैच भारी बारिश के बीच खेला गया और काफी थकाऊ था। कप्तान छेत्री अगर कल नहीं खेलते हैं तो बलवंत सिंह को मौका मिल सकता है । भारत के पास उदांता सिंह, अनिरुद्ध थापा और प्रणय हल्दर जैसे आक्रामक मिडफील्डर भी हैं ।