Ind vs Aus 2ND ODI: IND ने 50 रन से की जीत दर्ज, हैट्रिक से चमके कुलदीप यादव

India vs Australia 2nd ODI: टीम इंडिया का मनोबल इस वक्त काफी ऊंचा है।

कुलदीप यादव (54-3) की हैट्रिक और अन्य गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे मैच में गुरुवार (21 सितंबर) को 50 रनों से हरा दिया। भारत ने ईडन गरडस स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान विराट कोहली (92) और अजिंक्य रहाणे (55) के मदद से ऑस्ट्रेलिया के सामने 253 रनों का अपेक्षाकृत आसान लक्ष्य रखा था। लेकिन, ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार फिर स्पिन के जाल में फंस गई और 43.1 ओवरों में 202 रन ही बना सकी। उसके लिए मार्कस स्टोइनिस ने नाबाद 62, कप्तान स्टीव स्मिथ ने 59 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 39 रनों का योगदान दिया।

कुलदीप ने 33वें ओवर की दूसरी, तीसरी, और चौथी गेंद पर मैथ्यू वेड (2) एश्टन अगर (0) और पैट कमिंस (0) को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की और मेहमानों की हार तय कर दी। उनकी हैट्रिक के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 148 रनों पर आठ विकेट था। वह वनडे में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले चेतन शर्मा ने 1987 में नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ और पूर्व कप्तान कपिल देव ने 1991 में श्रीलंका के खिलाफ इसी मैदान पर हैट्रिक ली थी। भुवनेश्वर कुमार (6.1 ओवर में महज नौ रन) ने मेहमान टीम को अच्छी शुरुआत से वंचित रखा और नौ के कुल स्कोर पर उसके दोनों सलामी बल्लेबाजों हिल्टन कार्टराइट (1) और डेविड वार्नर (1) को पवेलियन भेज दिया।

इसके बाद कप्तान स्टीवन स्मिथ (59) और ट्रेविस हेड (39) ने टीम को संभाला। दोनों ने टीम को खराब शुरुआत से बाहर निकाला और अच्छी स्थिति में ले गए। जब लगा कि यह जोड़ी ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा देगी, तभी भारतीय स्पिनरों ने उसके अरामनों पर पानी फेर दिया। लेग स्पिनर चहल ने हेड को अर्धशतक से पहले ही रोक दिया। हेड 85 के कुल स्कोर पर मनीष पांडे के हाथों लपके गए।

ग्लैन मैक्सवेल का तूफान दो चौकों की मदद से 14 रन बनाकर चहल की फिरकी में बंध गया। मैक्सवेल 106 के कुल स्कोर पर धोनी द्वारा स्टम्पिंग कर दिए गए। कप्तान टिके हुए थे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन इसके बाद वह रन लेने की जल्दबाजी में रन आउट हो गए। 138 के कुल स्कोर तक मेहमान टीम ने अपने पांच विकेट खो दिए थे और टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी।

कुलदीप ने फिर अपना जादू दिखाया और वेड, अगर और कमिंस के विकेट लेकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। अंत में स्टोइनिस ने जरूर संर्घष किया लेकिन जीत नहीं दिला पाए। भुवनेश्वर ने केन रिचर्डसन को आउट कर भारत को श्रृंखला की दूसरी जीत दिलाई।

इस जीत के साथ भारत की टीम पांच वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबादों ने खराब शुरूआत से वापसी करते हुए भारत को विशाल स्कोर बनाने से रोक दिया। भारतीय मध्यक्रम और निचला क्रम पूरी तरह से ढह गया और टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 252 रन ही बना सकी। टीम का आखिरी विकेट अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल (1) के रूप में गिरा।

मेजबान टीम के विए कप्तान कोहली और रहाणे के अलावा कोई भी बल्लेबाज अच्छी पारी नहीं खेल सका। ऑस्ट्रेलिया के लिए केन रिचर्डसन और नाथन कल्टर नाइल ने तीन-तीन विकेट लिए। कोहली और रहाणे जब खेल रहे थे, तब लग रहा था कि मेजबान टीम बड़े स्कोर तक आराम से पहुंचेगी, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद उसे कोई बड़ी साझेदारी नहीं मिली और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उसे बड़े स्कोर तक नहीं जाने दिया।

रहाणे और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 102 रनों की साझेदारी की। यह साझेदारी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (7) के 19 रनों के कुल स्कोर पर आउट हो जाने के बाद आई। नाइल ने अपनी ही गेंद पर अच्छा कैच पकड़कर रोहित को पवेलियन भेज मेजबान टीम को पहला झटका दिया।

हालांकि दूसरे सलामी बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे विकेट पर खड़े थे। उन्होंने कप्तान का बखूबी साथ दिया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। कोहली, रहाणे की अपेक्षा थोड़ा तेज खेल रहे थे। उन्होंने रहाणे से पहले अपना 45वां अर्धशतक पूरा किया। 22वें ओवर की पांचवीं गेंद पर एश्टनर अगर द्वारा फेंकी गई गेंद पर एक रन लेकर उन्होंने पचास रने पूरे किए।

रहाणे ने अगले ओवर की पांचवीं गेंद पर एक रन लिया और अपने वनडे करियर का 20वां अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद वह विकेट पर ज्यादा देर नहीं टिक पाए। दो रन लेने की जल्दबाजी में वह रन आउट हो गए। उन्होंने 64 गेंदों की अपनी पारी में सात बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया।

रहाणे के बाद चौथे नंबर पर आए मनीष पांडे एक बार फिर विफल रहे और चार रन ही बना पाए। वह एश्टन अगर की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनके स्थान पर बल्लेबाजी करने आए केदार जाधव (24) ने कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। यह जोड़ी लय पकड़ ही रही थी कि जाधव ने नाइल की गेंद को सीधे प्वांइट पर खड़े ग्लैन मैक्सवेल के हाथों में खेल दिया।

इसी बीच कोहली अपने 31वें वनडे शतक की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वह 90 के स्कोर पर पहुंचे, उनके खेल में हड़बड़ी देखी गई। इसी कारण वह आठ रन से रिकी पोंटिंग को पीछे करने से चूक गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान पोंटिंग के वनडे में 30 शतक हैं। कोहली वनडे में शतकों के मामले में पोंटिंग के बराबर हैं। कोहली ने 107 गेंदों का सामना करते हुए आठ चौके मारे।

कोहली के बाद पिछले मैच के हीरो महेंद्र सिंह धोनी, रिचर्डसन की गेंद पर शॉर्ट कवर्स पर स्टीवन स्मिथ को कैच दे बैठे। इसके बाद विकटों की झड़ी लग गई और भारत बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सका। पिछले मैच में तूफानी पारी खेलने वाले हार्दिक पांड्या और भवुनेश्वर कुमार ने 20-20 रन बनाए। कुलदीप यादव बिना खाता खोले आउट हुए। जसप्रीत बुमराह 10 रनों पर नाबाद लौटे।

Read Here, India vs Australia 2nd ODI Match Here :

–ऑस्ट्रेलिया 202 रन पर ऑलआउट।

-41वें ओवर में चहल की गेंद पर स्टॉयनिस से छक्का जड़ा।

–पांड्या ने कुल्टर नाइल को फॉलो-थ्रू में कैच किया। ऑस्ट्रेलिया को नौंवा झटका।

-युजवेंद्र चहल 8 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट झटक चुके हैं। चहल के नौवें ओवर में सिर्फ 7 रन बने। ऑस्ट्रेलिया 181/8 (39)

-34.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए हैं। कुल्टर नाइल (5) और स्टॉयनिस (22) क्रीज पर मौजूद।

–कुलदीप यादव ने 33वें ओवर में हैट्रिक ली। ऑस्ट्रेलिया 148/4 (33)

-कुलदीप यादव की गेंद पर एशटन आउट। ऑस्ट्रेलिया को सातवां झटका।

–ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 110 गेंदों में 110 रन की जरूरत।

-हार्दिक पांड्या ने स्टीव स्मिथ को चलता किया। भारत को आखिरकार पांचवीं कामयाबी हाथ लगी।

-चहल के सातवें ओवर की पहली चार गेंदें डॉट। अगली बॉल पर सिंगल। ऑस्ट्रेलिया 133/4 (29)

-पांड्या 27वां ओवर डालते हुए। पहली तीन गेंदों पर कोई रन नहीं। ऑस्ट्रेलिया 125/4 (27)

-स्टीव स्मिथ ने अपना अर्धशतक पूरा किया।

-पांड्या चौथा ओवर डालते हुए। चौथी बॉल पर चौका।

-मैक्सवेल को धोनी की ने चहल की गेंद पर स्टंप आउट किया। ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका। स्टॉयनिस नए बल्लेबाज। ये विकेट मेडन ओवर रहा। ऑस्ट्रेलिया 106/4 (23)

-कुलदीप यादव की जगह बुमराह को गेंदबाजी के लिए लगाया गया। बुमराह की पांचवें ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ। अगली गेंद मैक्सवेल को छकाती हुई सीधे धोनी के दस्तानों में। पहली चारे गेंदों में मैक्सवेल कुछ नहीं कर सके। पांचवीं गेंद पर सिंगल। ऑस्ट्रेलिया 106/3 (22)

-कुलदीप यादव के दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने मिसफील्डिंग की।

–ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा। ट्रेविस हेड 39 रन बनाकर आउट।

-शुरुआत दो विकेट खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक संभलता हुआ। 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन बनाए।

-पांड्या अपना तीसरा ओवर डालते हुए। तीसरी बॉल पर हेड ने शानदार चौका लगाया। इस महंगे ओवर से 9 रन बने। ऑस्ट्रेलिया 73/2 (14)

–युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई गई। ये खिलाड़ी 9 मैचों में 14 विकेट ले चुका है। स्मिथ-हेड के बीच 44 बॉल पर 53 रन की साझेदारी हो चुकी है।

-12वें ओवर में स्मिथ ने तीन चौके जड़े।

– भुवनेश्वर कुमार अपना छठा ओवर डालते हुए। इस ओवर से सिर्फ 2 रन। ऑस्ट्रेलिया 49/2 (11)

-ऑस्ट्रेलिया ने पहले 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 47 रन बना लिए हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब बल्लेबाजों के लिए रन बनाने थोड़े और मुश्किल हो सकते हैं।

-भारत बेहद कसी हुई गेंदबाजी करता हुआ। क्रीज पर इस वक्त स्मिथ (8) और वेड मौजूद हैं।

-ऑस्ट्रेलिया को महज 9 रन पर दूसरा झटका लगा। भुवनेश्वर कुमार ने वॉर्नर को रहाणे के हाथों कैच आउट करवाया।

–भुवनेश्वर कुमार ने अपने दूसरे ही ओवर में कार्टराइट का विकेट चटका दिया है। टीम इंडिया को पहली सफलता।

-जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर डालते हुए। पहली चार गेंदों पर कार्टराइट कोई रन नहीं बना सके। पांचवीं बॉल पर सिंगल। ऑस्ट्रेलिया 2/0 (2)

-भुवनेश्वर कुमार भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली तीन गेंदों पर कोई रन नहीं। चौथी बॉल पर कार्टराइट ने सिंगल के साथ खाता खोला। इस ओवर से महज एक रन।

-डेविड वॉर्नर और हिल्टन कार्टराइट ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत के लिए मैदान पर आए।

–50वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या कैच आउट। बुमराह ने चौथी गेंद पर चौका लगाया। आखिरी गेंद पर युजवेंद्र रन आउट। भारत ने मेजबान टीम को जीत के लिए 253 रन का टारगेट दिया।

-जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। ये कमिंस का आखिरी ओवर है। जसप्रीत बुमराह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला चौका लगाया।

-मैथ्यू वेड ने कुलदीप यादव का कैच लपका। भारत का आठवां विकेट गिरा।

-फ्री हिट गेंद पर भुवनेश्वर रन बनाने में नाकाम। चौथी गेंद पर स्मिथ ने पांड्या का कैच टपकाया। मगर अगली ही गेंद पर मैक्सवेल ने भुवनेश्वर का कैच लपका। भारत को सातवां झटका।

-मैच फिर से शुरू हो चुका है। खिलाड़ी और अंपायर फिर से मैदान पर आ चुके हैं।

-दोनों बल्लेबाज मैदान पर आने को तैयार हैं।

-बारिश बंद हो चुकी है। मैदान से कवर्स हटाए जा चुके हैं। जल्द मैच फिर से शुरू होगा।

-रिचर्डसन 48वें ओवर के साथ। पहली बॉल पर डबल। अगली डॉट। तीसरी पर सिंगल। मैदान पर बारिश शुरू। भारत – 237/6 (47.4)

-कुल्टर नाइल के आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर भुवनेश्वर ने चौका लगाया। चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या चोटिल। भुवनेश्वर का शॉट सीधे उनके हेलमेट पर लगा। भारत – 233/6 (47)

-स्टॉयनिस पारी का 46वां ओवर डालते हुए। पहली तीन गेंदों पर सिंगल। चौथी पर कोई रन नहीं। भारत – 226/6 (46)

-कुल्टर नाइल ने अपने नौवें ओवर में काफी कसी गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन दिए।

-44वें ओवर में स्टॉयनिस ने पहली चार बॉल पर कोई रन नहीं दिया। अगली पर डबल। भारत – 220/6 (44)

-कमिंस अपना नौवां ओवर डालते हुए। पहली ही गेंद पर पांड्या ने चौका लगाया। अगली दो बॉल पर सिंगल। इस ओवर से 8 रन। भारत – 218/6 (43)

-रिचर्डसन ने 43वें ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। भारत को तेजी दिखाने की जरूरत।

-भारत एक वक्त 186 पर 3 था। इसके बाद 22 रन के अंदर 3 विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया ने गजब वापसी की है।

-पैट कमिंस अपना आठवां ओवर डालते हुए। पहली चार गेंदें डॉट। पांचवीं पर सिंगल। भारत – 208/6 (41)

–ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। रिचर्डसन ने धोनी को आउट किया। धोनी 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत ने 204 रन पर अपना छठा विकेट गंवाया।

-भारत को विराट कोहली के रूप में लगा पांचवा झटका, 31वें शतक से चूके।

-अपने 31वें शतक से सिर्फ 11 रन दूर हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली। 89 पर कर रहे हैं बैटिंग।

-भारत का चौथा विकेट गिरा, केदार जाधव 24 रन बनाकर नाथन कल्टर-नाइल का शिकार बने।

-35वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 185-3। विराट कोहली 31वें शतक से 16 रन दूर। फिलहाल 84 रनों पर खेल रहे हैं। जाधव 24 रन पर नाबाद।

-34वें ओवर के बाद 176-3 का स्कोर है टीम इंडिया का।

-33वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 168 तीन विकेट के नुकसान पर।

-32वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 158 रन तीन विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली 74 और केदार 9 रन बनाकर खेल रहे हैं।

-विराट का साथ देने आए हैं केदार जाधव। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 148-3

-भारत का तीसरा विकेट गिरा, एश्टन अगर की गेंद पर मनीष पांडे हुए बोल्ड। भारत का स्कोर 134-3

-26वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 129-2, विराट कोहली का साथ देने आए हैं मनीष पांडे।

-भारत को बड़ा झटका, अजिंक्य रहाणे 55 रन बनाकर हुए रन आउट, 24ओवर के बाद भारत का स्कोर 121-2

-विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच 114 गेंदों पर 100 रनों की साझेदारी। दोनों एेसे ही खेले तो भारत बड़ा स्कोर बना सकता है।

-कप्तान कोहली के बाद अजिंक्य रहाणे ने 62 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़ दी है। भारत का स्कोर 115-1

-विराट कोहली ने ठोका 45वां अर्धशतक, 30 सेंचुरी वनडे में जड़ चुके हैं। 1 विकेट खोकर 112 रन बना सकता है भारत



–21 ओवर के बाद भारत का स्कोर 104-1, हाफ सेंचुरी पूरी करने के करीब हैं दोनों बल्लेबाज

– एगार डाल रहे हैं 20वां ओवर, भारत के 100 रन पूरे। अर्धशतक के करीब हैं विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे।

-स्टॉयनिस के चौथे ओवर की शुरुआत कोहली ने चौके के साथ की। पांचवीं गेंद पर डबल। भारत – 90/1 (18)

-18वें ओवर में एगर ने काफी कसी गेंदबाजी करते हुए महज 1 रन दिया।

-17वें ओवर स्टॉयनिस डालते हुए। वहीं विकेटकीपर मैथ्यू वेड काफी परेशानी में दिख रहे हैं। इस ओवर में 5 रन। भारत – 82/1 (17)

-एगार के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रहाणे ने चौका लगाया। रहाणे 42 गेंदों में 38 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत – 77/1 (16)

-रिचर्डसन अपना चौथे ओवर डालते हुए। भारत की पारी काफी हद तक संभल गई है। इस ओवर से महज 2 रन बने। भारत – 72/1 (15)

–दोनों बल्लेबाजों के बीच 58 गेंदों में 51 रन की साझेदारी हो चुकी है।

-एशटन एगार को गेंदबाजी सौंपी गई। कोहली इस गेंदबाज के खिलाफ अक्सर परेशानी में दिखे हैं। इस ओवर में – 1 2 1 1 1 0

-रिचर्डसन तीसरे ओवर के साथ। तीसरी बॉल पर कोहली ने कवर ड्राइव की मदद से चौका लगाया। भारत – 64/1 (13)

-स्टॉयनिस अपना दूसरा ओवर डालते हुए। तीसरी और चौथी बॉल पर कोहली ने डबल लिए। इस ओवर से 6 रन बने। भारत – 56/1 (12)

–भारत ने 11 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लिए हैं। कोहली (12), जबकि रहाणे 28 रन बनाकर खेल रहे हैं।

-10 ओवर के बाद स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 44 रन पर पहुंचा।

-9 ओवर के बाद भारत ने एक विकेट खोकर 43 रन बना लिए हैं।

-खूबसूरत शॉट्स खेल रहे हैं रहाणे, 25 गेंदों में बना चुके हैं 23 रन। 8 ओवर्स के बाद स्कोर 34-1

– रहाणे-विराट क्रीज पर, 6 ओवर के बाद IND का स्कोर 26-1

–भारत का पहला विकेट गिरा, उपकप्तान रोहित शर्मा को नाथन कल्टर-नाइल ने किया आउट । भारत का स्कोर 19-1

-संभलकर खेल रहे हैं रहाणे-रोहित, 4 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 18-0

-2 ओवर खत्म होने के बाद IND ने बिना किसी नुकसान के बनाए 5 रन

-एक ओवर के बाद भारत का स्कोर 3-0, भारत की रणनीति यही होगी कि जल्दी विकेट न खोए और लंबी साझेदारी करे।

-मैच शुरू, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर

-सास 2010 से ईडन गार्डन्स में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 7 में से 6 मैच जीते हैं।

-ईडन गार्डन्स रोहित शर्मा के लिए बेहद खास रहा है। यहां उन्होंने एक ही मैच खेला है और दोहरा शतक भी लगाया है। यह उनका यहां दूसरा है।

-यह अॉस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ का सौंवा मैच है। उन्होंने मैच की पूर्व संध्या पर कहा था कि अगर वह जीरो पर आउट हो जाते हैं और टीम जीत जाती है तो उन्हें खुशी होगी।

-विराट कोहली ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करेगा भारत, बड़ा स्कोर खड़ा करने पर होंगी नजर

-कुछ देर में होगा टॉस, 1.30 बजे से मैच शुरू होगा।

-जहां अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम इंडिया हावी रही है। भारत ने यहां 21 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे 11 में जीत हासिल हुई है और 8 में हार। हालांकि इनके अलावा श्रीलंका (8 फरवरी 2007) और वेस्टइंडीज (20 अक्टूबर 2014) के बीच खेले गए मैच बेनतीजा रहे थे।

-एक बजे होगा टॉस, पिछली बार विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था।

टीमें इस प्रकार हैं:

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, मनीष पांडे, केदार जाधव, अजिंक्य रहाणे, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहम्मद शमी

ऑस्ट्रेलिया : स्टीव स्मिथ (कप्तान), डेविड वार्नर, एशटन अगर, हिल्टन कार्टराइट, नाथन कल्टर-नाइल, पैट कमिंस, जेम्स फॉल्कनर, एरॉन फिंच, जोश हाजलेवुड, ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), एडम जाम्पा।

