West Indies vs New Zealand Live Cricket Score Online: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड।

West Indies vs New Zealand WI vs NZ Live Cricket Score Streaming Online: आईसीसी विश्व कप 2019 का 29वां मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के सामने चुनौती होगी कि विश्व कप में टीम अपना विजय रथ जारी रखे। इस विश्व कप मे न्यूजीलैंड ने अभी तक एक भी मैच में हार का सामना नहीं किया है। पांच मैच में उसे चार में जीत हासिल हुई है। न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। वहीं, वेस्टइंडीज की बात करें तो इस टीम ने पांच मुकाबले खेले हैं और सिर्फ एक मैच में जीत मिली है।

वेस्टइंडीज को अगर सेमीफाइनल में जाने के लिए अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी है तो उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ-साथ आगे और मुकाबले भी जीतन होंगे। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी में पहले जैसी धार नहीं नजर आ रही है। पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 321 रन बनाने के बाद भी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से बांग्लादेश ने 8.3 ओवर पहले ही मैच को जीत लिया।