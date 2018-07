India vs England 3rd T20 Live Cricket Score, Ind vs Eng Live Score: इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज पर भी अपना कब्जा जमा लेगी।

लाइव क्रिकेट स्कोर, India vs England 3rd T20 Live Cricket Score Streaming Online, Ind vs Eng T20 Live Cricket Score Streaming, Sony Liv Live Cricket TV, Sony Ten 3 HD Live TV, Sony Six HD Live TV, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग: भारत-इंग्लैंड के बीच रविवार (8 जुलाई) को तीसरा टी20 मैच खेला जाना है। मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। पहले मैच में जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया ने दूसरा मैच गंवाया, जिसके चलते सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। एलेक्स हेल्स की बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई नाबाद अर्धशतकीय पारी की मदद से इंग्लैंड ने कम स्कोर के बावजूद रोमांचक मोड़ पर पहुंचे दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज कर श्रृंखला को जीवंत बनाए रखा है।

तेज गेंदबाज दीपक चहर इस मैच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर रहे हैं। चहर के अलावा सिद्धार्थ कौल को भी अंतिम एकादश में शामिल किया गया है। वहीं भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव को बाहर रखा गया है। इंग्लैंड ने अपने अंतिम एकादश में एक बदलाव करते हुए जो रूट की जगह बेन स्टोक्स को टीम में शामिल किया है।

