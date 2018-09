एशिया 2018 के सुपर चार के भारत और अफगानिस्तान के बीच मंगलवार (25 सितंबर) को खेले गए मुकाबले के टाई हो जाने पर दुखी एक नन्हे प्रशंसक को मनाने के लिए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को फोन करना पड़ा। बच्चे के पिता ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। नन्हा प्रशंसक अपने पिता के साथ दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच का लुत्फ लेने के लिए गया था। मैच के टाई होने पर नन्हा फैन रोने लगा तो उसके पिता ने उसे चुप कराने की कोशिश की। इस दौरान पिता और बेटे दोनों कैमरे में कैद गए। देखते ही देखते नन्हे फैन की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगे। इंटरनेट पर छा जाने पर पता चला कि नन्हे फैन का नाम अरजन सिंह है। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी अरजन को लेकर ट्वीट करने से खुद को नहीं रोक सके। हरभजन ने ट्वीट में लिखा, ”कोई न पुतर, रोना नहीं है, फाइनल आप्पा जित्तांगे।” अरजन सिंह के पिता अमर प्रीत सिंह ने एक ट्वीट के जवाब में बताया कि उनका बेटा दुबई स्थित एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा है। अमरप्रीत सिंह ने एक और वीडियो ट्वीट किया जिसमें उनका बेटा भुवनेश्वर कुमार से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।

नन्हा फैन फोन पर कहता है, ”डोंट वरी, यू विल विन द फाइनल।” सोशल मीडिया पर इस नन्हे फैन को लेकर लोगों ने भी खूब प्यार उड़ेला। एक यूजर लिखा, ”प्यारे छोटे सरदार फाइनल हम जीतेंगे।” इसी तरह कई लोगों ने उसे क्यूट बताते हुए ढांढस भरे ट्वीट किए। बता दें कि मंगलवार को खेले गए मैच में अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 253 रनों का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 49.5 ओवरों में 252 रनों पर ऑलआउट हो गई थी और इस प्रकार मैच टाई पर खत्म हो गया था।

He is currently training at MS Dhoni Cricket Academy in Dubai… Your wishes will come true one day… If not bowling, he will surely wrap up the match with a clean hit @msdhoni @pacific_club pic.twitter.com/p2frCYMBXP

