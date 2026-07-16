सोशल मीडिया पर इन दिनों लियोनल मेसी और लामिन यामाल की एक पुरानी तस्वीर फिर चर्चा में है। तस्वीर में लियोनल मेसी एक छोटे बच्चे को प्लास्टिक के टब में नहलाते दिखाई दे रहे हैं। पहली नजर में यह एक सामान्य पारिवारिक तस्वीर जैसी लगती है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि और आज का संदर्भ इसे फुटबॉल की सबसे चर्चित तस्वीरों में शामिल कर चुका है।

यह तस्वीर किसी निजी मुलाकात की नहीं, बल्कि साल 2007 में आयोजित एक चैरिटी फोटोशूट की है। उस समय लियोनल मेसी 20 साल के थे और एफसी बार्सिलोना के उभरते हुए सितारे माने जाते थे। दूसरी ओर टब में बैठा बच्चा करीब छह महीने का लामिन यामाल था, जिसे दुनिया तब बिल्कुल नहीं जानती थी।

उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन फुटबॉल की दुनिया का नया सितारा बनेगा। 19 साल बाद किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया है कि वही बच्चा लामिन यामाल के रूप में अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में लियोनल मेसी और अर्जेंटीना के सामने स्पेन की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर खड़े हैं।

चैरिटी के लिए हुआ था फोटोशूट

यह फोटोशूट एफसी बार्सिलोना, यूनिसेफ और स्पेनिश खेल समाचार पत्र डायरियो स्पोर्ट (Diario Sport) की ओर से एक चैरिटी कैलेंडर के लिए आयोजित किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक कार्यों के लिए धन जुटाना था। इसमें बार्सिलोना के खिलाड़ियों की अलग-अलग परिवारों के बच्चों के साथ तस्वीरें ली जानी थीं।

लामिन यामाल का परिवार भी इसी अभियान के तहत चुना गया था। फोटो पत्रकार जोआन मॉनफोर्ट ने यह तस्वीर खींची थी। जोआन मॉनफोर्ट ने बाद में कई इंटरव्यू में बताया कि लियोनल मेसी स्वभाव से काफी संकोची थे और छोटे बच्चे के साथ फोटोशूट कराने में शुरुआत में थोड़े असहज भी दिखे, लेकिन कुछ ही देर में माहौल सहज हो गया।

जुलाई 2024 में पहली बार वायरल हुई तस्वीर

साल 2007 में इस तस्वीर को किसी ने विशेष महत्व नहीं दिया। यह चैरिटी अभियान की अनेक तस्वीरों में से एक थी। वर्षों तक यह फोटो लगभग भुला दी गई। जुलाई 2024 में यह तस्वीर पहली बार बड़े स्तर पर तब वायरल हुई, जब लामिन यामाल के पिता ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। उस समय तक लामिन यामाल स्पेन और बार्सिलोना के लिए अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके थे।

लामिन यामाल यूरो 2024 के दौरान दुनिया के सबसे चर्चित युवा फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल हो चुके थे। तस्वीर सामने आते ही लोगों को पता चला कि लियोनल मेसी की गोद में दिख रहा बच्चा कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना स्टार लामिन यामाल है। इसके बाद यह तस्वीर फुटबॉल जगत में बार-बार चर्चा का विषय बनती रही।

तस्वीर से मेसी-यामाल का निजी संबंध नहीं

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि लियोनल मेसी और लामिन यामाल के बीच कोई व्यक्तिगत या पेशेवर संबंध इस तस्वीर से स्थापित नहीं होता। यह चैरिटी कार्यक्रम के दौरान बना महज एक संयोग था। लियोनल मेसी उस परिवार को पहले से नहीं जानते थे और न ही किसी ने उस समय यह कल्पना की थी कि तस्वीर में मौजूद बच्चा आगे चलकर विश्व फुटबॉल का बड़ा नाम बनेगा।

लामिन यामाल का सफर इसके बाद तेजी से आगे बढ़ा। बार्सिलोना की प्रसिद्ध ला मासिया अकादमी से निकलकर उन्होंने कम उम्र में ही टीम में जगह बनाई। स्पेन की राष्ट्रीय टीम में पदार्पण के साथ ही लामिन यामाल ने आयु-संबंधी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। यूरोपीय फुटबॉल में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया और वह स्पेन के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में गिने जाने लगे।

दूसरी ओर, लियोनल मेसी का करियर फुटबॉल इतिहास के सबसे सफल करियरों में शुमार है। आठ बैलन डी’ओर, कई लीग खिताब, चार यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफियां, कोपा अमेरिका और 2022 का विश्व कप जीतने के बाद भी वह अर्जेंटीना के लिए खेल रहे हैं। साल 2026 विश्व कप उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है।

अब विश्व कप में आमने-सामने होंगे दोनों सुपर स्टार

अब विश्व कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन आमने-सामने हैं। एक ओर लंबे समय से विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े सितारे रहे लियोनल मेसी हैं तो दूसरी ओर नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे लामिन यामाल। यही मौजूदा संदर्भ 2007 की उस तस्वीर को फिर से प्रासंगिक बना देता है।

इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर कई भावनात्मक टिप्पणियां की जा रही हैं। हालांकि, तथ्य केवल इतना है कि 19 साल पहले एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान दोनों एक ही फ्रेम में थे और आज दोनों विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी टीमों का हिस्सा हैं। यही संयोग इस तस्वीर को असाधारण बनाता है।

दस्तावेज बन गई वायरल तस्वीर

फुटबॉल इतिहास में कई यादगार तस्वीरें हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी होती हैं जिनका अर्थ समय के साथ बदल जाता है। साल 2007 में यह एक सामान्य चैरिटी फोटो थी। 2026 में वही तस्वीर विश्व कप फाइनल की पृष्ठभूमि में देखी जा रही है। तस्वीर में मौजूद दो चेहरे अब फुटबॉल की दो अलग-अलग पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक ने लगभग दो दशक तक विश्व फुटबॉल पर अपनी छाप छोड़ी और दूसरा आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा सितारा माना जा रहा है।

यही वजह है कि यह तस्वीर केवल वायरल होने तक सीमित नहीं है। यह एक दस्तावेज की तरह दर्ज हो चुकी है, जो बताती है कि समय कैसे एक साधारण पल को खेल इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में बदल देता है।

FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड को 2-1 से हराने में मेसी की जबरदस्त भूमिका रही और उन्होंने 68 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा साथ ही माराडोना की बराबरी भी की। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



