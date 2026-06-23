फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 22 जून की रात लियोनल मेसी का जलवा देखने को मिला। फिर अगले मुकाबले में फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे का भी जादू दिखा। तीसरे मैच में नॉर्वे के स्टार एर्लिंग हालैंड का कमाल सेनेगल पर भारी पड़ गया। अर्जेंटीना ने मेसी के दो गेल के दम पर ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। जबकि फ्रांस ने भी इराक को हराते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

वहीं दिन के तीसरे मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से मात दी। यह मुकाबला रोमांचक था लेकिन नॉर्वे के स्टार एर्लिंग हालैंड के जादू ने सेनेगल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सेनेगल को लगातार दूसरी हार इस फीफा वर्ल्ड कप में झेलनी पड़ी है। जबकि नॉर्वे की यह दूसरी जीत थी। पहले मैच में टीम ने इराक को मात दी थी।

किलियन एम्बाप्पे का चला जादू

अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया मैच में मेसी के जादू के बाद दूसरे मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे का जादू देखने को मिला। इराक के खिलाफ फ्रांस ने 3 गोल दागे और एक भी गोल नहीं होने दिया। किलियन एम्बाप्पे ने मैच में फ्रांस को बढ़त दिलाई और 14वें मिनट में शानदार गोल दागा। उसके बाद पूरे हाफ में कोई भी गोल नहीं हुआ। 54वें मिनट में एम्बाप्पे ने इराक के नेट में वापस से गेंद को भेजा और फ्रांस की लीड 2-0 हो गई। फिर 66वें मिनट में ओसमाने डेम्बेले के गोल से लीड 3-0 हुई और अंत में फ्रांस ने मुकाबला जीत लिया।

इस जीत के बाद फ्रांस की टीम ग्रुप I में 6 अंकों के साथ टॉप पर है। वहीं इसी ग्रुप के दूसरे मुकाबले में नॉर्वे और सेनेगल की भिड़ंत हुई। नॉर्वे ने 3-2 से जीत दर्ज की। हालैंड ने इस मैच में दो गोल दागे। नॉर्वे अंकतालिका में फ्रांस के बाद दूसरे स्थान पर है और उसके भी 6 अंक ही हैं। सेनेगल और इराक को इस ग्रुप में पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।

🚨 WATCH: Lionel Messi scores and becomes the highest goalscorer in FIFA World Cup history. 🔥 🐐



A historic moment for Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/Z2DiVZonuJ — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 22, 2026

लियोनल मेसी ने रचा इतिहास

मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल दागे। उन्होंने पहला गोल करते ही इतिहास रचा। वह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उसके बाद उन्होंने मैच के अंतिम क्षणों में एक गोल और किया। मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप में मेसी के नाम इसी के साथ 5 गोल हो गए हैं। दो मैचों में ही मेसी ने कमाल कर दिया है और अभी तो आने वाले दिनों में कई मुकाबले खेले जाएंगे। अर्जेंटीना की टीम भी लगातार दूसरी जीत के बाद ग्रुप J में 6 अंक लेकर टॉप पर है।

38 साल के लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, FIFA वर्ल्ड कप में बने सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच विश्व कप मुकाबले के 38वें मिनट में मेसी ने गोल दागा और वह फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाकालिक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





