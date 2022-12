FIFA World Cup 2022: लियोनेल मेसी ने हाथ से रोकी बॉल, लोगों को याद आया ‘हैंड ऑफ गॉड’ माराडोना; देखें VIDEO

Hand of God- मैच के दौरान मेसी ने हाथ से गेंद को रोक दी। जिसके बाद रेफरी ने येलो कार्ड नहीं दिया। अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया।

मेसी ने हाथ से गेंद को मारा फोटो- ट्विटर

