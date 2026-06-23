अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सोमवार (22 जून) को फुटबॉल विश्व कप में सबसे ज्यादा 17 गोद दागने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह उपलब्धि ऑस्ट्रिया के खिलाफ मुकाबले में पेनल्टी किक में गोल दागने में असफल होने के लगभग आधे घंटे बाद हासिल की। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच विश्व कप मुकाबले के 38वें मिनट में मेसी ने यह गोल दागा। यह लगातार छठा विश्व कप मुकाबला है, जिसमें मेसी गोल करने में सफल रहे हैं।
इससे पहले, मेसी ने कंसास सिटी में पिछले मंगलवार को अल्जीरिया के खिलाफ खेले गए ग्रुप-जे के शुरुआती मुकाबले के दौरान टूर्नामेंट में अपनी पहली हैट्रिक लगाकर विश्व कप में सबसे ज्यादा 16 गोल दागने के जर्मनी के स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी।
पेनल्टी किक में गोल दागने में चूके मेसी
मेसी के पास ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच के नौवें मिनट में ही विश्व कप में सबसे ज्यादा 17 गोद दागने का रिकॉर्ड बनाने का मौका था। हालांकि, वह पेनल्टी किक में गोल दागने में चूक गए। मेसी अपने करियर का छठा फुटबॉल विश्व कप खेल रहे हैं। सोमवार का मुकाबला उनके करियर का 28 विश्व कप मुकाबला था, जो एक फीफा रिकॉर्ड है।
देखें फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की अपडेटेड लिस्ट
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|गोल
|मैच
|कौन-कौन सा विश्व कप
|1
|लियोनल मेसी
|अर्जेंटीना
|17
|28
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
|2
|मिरोस्लाव क्लोज
|जर्मनी
|16
|24
|2002, 2006, 2010, 2014
|3
|रोनाल्डो
|ब्राजील
|15
|19
|1994, 1998, 2002, 2006
|4
|गर्ड मुलर
|पश्चिमी जर्मनी
|14
|13
|1970, 1974
|4
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|14
|15
|2018, 2022, 2026
|5
|जस्ट फोंटेन
|फ्रांस
|13
|26
|1958
|6
|पेले
|ब्राजील
|12
|14
|1958, 1962, 1966, 1970
|7
|सैंडोर कोक्सिस
|हंगरी
|11
|5
|1954
|7
|जुर्गेन क्लिंसमैन
|जर्मनी
|11
|17
|1990, 1994, 1998
मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाकर बनाए कई बड़े रिकॉर्ड
लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। इस मुकाबले के साथ लियोनल मेसी ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पूरी खबर पढ़ें।