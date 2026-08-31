अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी ने सोमवार (31 अगस्त) को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। मेसी ने संन्यास का ऐलान 19 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन से हार के 43 दिन बाद किया। 2005 में मेसी ने अर्जेंटीना के लिए डेब्यू किया था। 21 साल के करियर में मेसी ने 207 मैचों में 125 गोल किए।

क्रिस्टियानों रोनाल्डो के बाद मेसी के नाम पर सबसे ज्यादा गोल है। 39 साल के मेसी 2022 में वर्ल्ड कप और 2026 और 2014 में अर्जेंटीना की रनर-अप टीम के हिस्सा रहे। उनके रहते अर्जेंटीना ने दो कोपा अमेरिका टाइटल भी जीते। क्लब फुटबॉल में मेसी इंटर मियामी के लिए खेलते हैं, जहां उनका करार 2028 तक है।

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