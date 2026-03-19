दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में शुमार लियोनेल मेसी ने करियर में एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। लियोनेल मेसी ने कॉनकाफ चैंपियंस कप के राउंड ऑफ 16 में इंटर मियामी की ओर से खेलते हुए नैशविले के खिलाफ मैच में अपना 900वां गोल दागकर ‘900 क्लब’ में एंट्री की।

इस खास उपलब्धि के बाद फुटबॉल जगत में लियोनेल मेसी के नाम की गूंज फिर तेज हो गई। साथ ही, इस माइलस्टोन ने उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ‘GOAT’ की बहस को भी और दिलचस्प बना दिया।

लियोनेल मेसी ने मैच के शुरुआती मिनटों में गोलकर यह उपलब्धि हासिल की। लगातार दो बार मेजर लीग सॉकर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, आठ बार बैलोन डीओर विजेता और विश्व कप चैंपियन मेसी ने हमेशा की तरह अपने बाएं पैर से यह गोल किया। उन्हें खेल के 7वें मिनट में बॉक्स के बीच में पास मिला।

जश्न नहीं मना पाए लियोनेल मेसी

लियोनेल मेसी ने गेंद को नियंत्रित किया और डिफेंडरों के बीच से उसे गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। नैशविले ने हालांकि, लियोनेल मेसी को इस उपलब्धि का जश्न नहीं मानने दिया, क्योंकि उसने इंटर मियामी को 1-1 से ड्रॉ पर रोका और अपने प्रतिद्वंद्वी के घरेलू मैदान पर गोल करने के आधार पर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नैशविले ने पिछले हफ्ते राउंड ऑफ 16 के पहले चरण में गोलरहित ड्रॉ खेला था।

लियोनेल मेसी के करियर में अनगिनत पुरस्कारों और उपलब्धियों में एक और मील का पत्थर के रूप में 900वां गोल भी शामिल हो गया। इनमें ला लीगा के शीर्ष स्कोरर के रूप में 8 ट्रॉफी, 6 बार ला लीगा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, 3 बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार, 3 बार UEFA पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, 2 फीफा विश्व कप गोल्डन बॉल और 15 बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (अर्जेंटीना) चुना जाना शामिल है।

मेसी ने अब तक जीती हैं 47 ट्रॉफियां

लियोनेल मेसी ने क्लब और देश के लिए 47 ट्रॉफियां जीती हैं। इनमें अर्जेंटीना के लिए 2022 विश्व कप और इंटर मियामी के साथ पिछले सत्र का एमएलएस खिताब भी शामिल है। इस तरह लियोनेल मेसी पुरुष फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी लगभग दो दशक तक बार्सिलोना की तरफ से खेले। लियोनेल मेसी ने अपने आधे से अधिक गोल स्पेन के इस क्लब की तरफ से ही किए हैं।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकमात्र ऐसे पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने 900 से अधिक गोल किए हैं। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि हासिल करने में मेसी से लगभग 100 मैच अधिक खेले। रोनाल्डो ने सितंबर 2024 में अपने करियर के 900 गोल पूरे किये थे।

उस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उम्र 39 वर्ष थी, जबकि लियोनेल मेसी इस साल 24 जून को 39 साल के होंगे। लियोनेल मेसी के इस ऐतिहासिक गोल ने फुटबॉल जगत से बाहर के सितारों का भी ध्यान आकर्षित किया।

बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेमर मैजिक जॉनसन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मेसी का 900 गोल तक पहुंचना ‘अविश्वसनीय उपलब्धि’ है। कुछ लोगों का मानना ​​है कि ब्राजील के दिग्गज पेले ने अपने करियर में एक हजार गोल का आंकड़ा पार कर लिया था।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, पेले ने करीब 800 गोल किए थे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार, पेले ने लगभग 1300 गोल किए थे। इनमें से कुछ गोल उन्होंने निचले स्तर की टीमों के खिलाफ किए थे। पेले ने लीग मैचों में लगभग 650 गोल किए थे।

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