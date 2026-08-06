फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई को खेला गया था और इस मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद अब मेसी फिर से एक्शन में नजर आए और उन्होंने लीग्स कप में अपनी टीम इंटर मियामी का प्रतिनिधित्व किया। इंटर मियानी ने लीग्स कप में एटलेटिको सैन लुइस को 4-2 से हराने में सफलता हासिल की और इसमें मेसी ने अपनी टीम के लिए 2 गोल दागे और शानदार लय में नजर आए।

मेसी ने टीम के लिए किए दो गोल

39 साल के मेसी ने इसी टूर्नामेंट में शनिवार को कोलंबस क्रू के साथ 2-2 से ड्रॉ रहे मैच में सब्स्टीट्यूट के तौर पर 37 मिनट खेले थे। मेसी ने एटलेटिको सैन लुइस के खिलाफ 11वें और 44वें मिनट में गोल किए और अब लीग कप के 12 मैचों में उनके 14 गोल हो गए हैं जो इस टूर्नामेंट के चार साल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लॉस एंजिल्स एफसी के डेनिस बुआंगा से एक ज्यादा है। इस मुकाबले में इंटर मियानी के लिए मेसी के अलावा टेलास्को सेगोविया और डिफेंडर माइकेल ने भी गोल किए और नोआ एलन ने तीन असिस्ट किए जिससे इंटर मियामी का बिना हारे लगातार आठ मैच खेलने का सिलसिला जारी रहा।

मेसी इस मैच से पहले यानी कोलंबस क्रू के खिलाफ कोई गोल नहीं कर पाए थे, लेकिन एटलेटिको सैन लुइस के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने अपनी लय पाते हुए मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही डेविड रोड्रिगेज के हेडर से सैन लुइस के आगे होने के बाद मेसी ने एलन के लॉन्ग क्रॉस पर आंद्रेस सांचेज को छकाते हुए गोल करके बराबरी कराई।

मेसी ने पहले हाफ में करीब से गोल किया और स्टॉपेज टाइम में माइकेल के हेडर में मदद की। सैन लुइस के लिए राफा लोरेंटे ने भी गोल किया। मेसी ने क्लब में आने के कुछ ही समय बाद 2023 में मियामी को लीग्स कप का खिताब जिताया था। इंटर मियामी पिछले साल फिर से फाइनल में पहुंची, लेकिन सिएटल से 3-0 से हार गई। उस मैच का अंत लुइस सुआरेज से जुड़ी हाथापाई के साथ हुआ था।

Lionel Messi is BACK for @InterMiamiCF!



First-time finish for the equalizer vs. Atlético San Luis 👏



📺 Apple TV: https://t.co/42t4HpB0fp pic.twitter.com/nBQ63LBwF8 — Major League Soccer (@MLS) August 5, 2026

जोस बटलर ने तोड़ा पोलार्ड का रिकॉर्ड, बाबर से आगे रोहित; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-15 बैटर

जोस बटलर ने द हंड्रेड के 21वें मैच में अपनी टीम के लिए नाबाद 51 रन की पारी खेली और किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर अब टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)