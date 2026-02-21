भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज वरुण एरोन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे ओपनर अभिषेक शर्मा को फॉर्म में वापसी के लिए चौंकाने वाली सलाह दी। एरोन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच से पहले अभिषेक के लिए कहा कि उन्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से बचना चाहिए और अपने नैचुरल गेम पर ध्यान देना चाहिए।

कभी-कभी कम प्रैक्टिस से भी मिलती है मदद

वरुण एरोन ने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए कहा कि अभिषेक शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच में अपनी टेक्निक बदलने के बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिषेक को पॉजिटिव रहने की जरूरत है साथ ही कभी-कभी कम प्रैक्टिस से भी मदद मिलती है जब तक बैटर अपनी खेलने की स्वाभाविक शैली पर भरोसा करता है।

टूर्नामेंट के बीच में टेक्निकल बदलाव की जरूरत नहीं

वरुण एरोन ने आगे कहा कि एक टूर्नामेंट में या एक टूर्नामेंट के अंदर आप कोई टेक्निकल बदलाव नहीं कर सकते। आप एक बैट्समैन या बॉलर के तौर पर उस जोन में नहीं जाना चाहते क्योंकि इससे आपका दिमाग पूरी तरह से इस बात पर चला जाता है कि आपको क्या करना है, उससे हटकर आप क्या कर रहे हैं क्योंकि आप उस जगह पर बिल्कुल नहीं रहना चाहते।

वरुण ने आगे कहा कि अभिषेक को बस आपको अच्छे माइंड स्पेस में रखना है और उनसे अच्छी तरह से बातचीत करनी है। शायद कभी-कभी प्रैक्टिस ना करें, बस वहां जाएं और अपने मन की आवाज पर भरोसा करें और खेलें। यूएसए के खिलाफ पहले मैच में वो शानदार शॉट लगाया था, लेकिन वो सीधे फील्डर के पास चला गया। इसके बाद वो पाकिस्तान और नामीबिया के खिलाफ ऑफ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आउट हो गए।

