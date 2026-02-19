LLC 2026 Full Schedule, Teams, Squad, Players List, Match Date, Time and Venue: लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) 2026 की शुरुआत छह मार्च से होगी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में इस बार दुनिया भर के 93 क्रिकेट लीजेंड्स को खरीदने के लिए छह टीमों ने कुल 30 करोड़ 56 लाख रुपये खर्च किये। अभी पर्स में नौ करोड़ रुपये शेष हैं।
ऐसे में उम्मीद है कि फ्रेंचाइजी डायरेक्ट साइनिंग के जरिये अपनी टीमों को और मजबूत करेंगी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए हुई नीलामी में जिन बड़े खिलाड़ियों को खरीदा गया उनमें दिनेश कार्तिक, क्रिस गेल, हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना, शिखर धवन, पीयूष चावला, मार्टिन गप्टिल, रॉस टेलर और कार्लोस ब्रैथवेट भी शामिल हैं।
लीजेंड्स लीग की शुरुआत छह मार्च 2026 से होगी। लीग का फाइनल 25 मार्च 2026 को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में छह टीमें (दिल्ली टीम, सदर्न सुपर स्टार्स, इंडिया टाइगर्स, मुंबई स्पार्टंस, रॉयल राइडर्स पंजाब, कोणार्क सूर्यास ओडिशा) हिस्सा लेंगी। लीजेंड्स लीग 2026 के मुकाबले भारत के छह शहरों आगरा, अमृतसर, ग्वालियर, पटना, कोयंबटूर और हल्द्वानी में खेले जाएंगे।
ये हैं लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2026 में हिस्सा लेने वाली टीमें और उनके खिलाड़ी
दिल्ली टीम: हाशिम अमला, प्रियंक पांचाल, परविंदर अवाना, इकबाल अब्दुल्लाह, लाहिरू तिहिरामाने, शेल्डन जैकसन, हैमिल्टन मस्काद्जा, श्रीवत्स गोस्वामी, असेला गुणारत्ने, दिवेश पठानिया, बैतेल सिंह ढांडा, अभिषेक सकूजा, कुलदीप हुड्डा, रॉबिन बिस्ट, इरफान पठान, राजेश बिश्नोई।
मुंबई स्पार्टंस: चैडविक वॉल्टन, बिपुल शर्मा, सुरेश रैना, कार्लोस ब्रैथवेट, भरत चिपली, इसुरु उडाना, एस श्रीसंत, अमित वर्मा, शोएब खान, सुबोध बटी, केसी करियप्पा, असद पठान, फैज फजल, ईश्वर चौधरी।
रॉयल राइडर्स पंजाब: असगर अफगान, सीकुगे प्रसन्ना, एमएस शहजाद, समीउल्लाह शिनवारी, तिसारा परेरा, ऋषि धवन, एंजेलो परेरा, चतुरंगा डिसिल्वा, अनुरीत सिंह, आफताब आलम, मार्क दयाल, सरुल कंवर, ट्रेवोन ग्रिफिथ, पवन सुयाल, अयान खान।
इंडिया टाइगर्स: एरोन फिंच, अमितोज सिंह, पवन नेगी, रॉबिन उथप्पा, परवीज रसूल, टिनो बेस्ट, शादाब जकाती, शाहबाज नदीम, शिखर धवन, क्रिस गेल, नील वैगनर, एंड्रयू टॉय, समित पटेल, मनन शर्मा, दिनेश रामदीन, अभिमन्यु मिथुन, नवीन स्टीवर्ट, अकालंका गणेगामा, समर कादरी, जेवन सियरल्स, अनूप अहलावत।
कोणार्क सूर्यास ओडिशा: बेन डंक, विनय कुमार, रॉस टेलर, मिगुएल कमिंस, मलिंडा पुष्पकुमारा, जर्मेन ब्लैकवुड, गुरकीरत सिंह, नमन ओझा, चंद्रपाल हेमराज, जेसल करिया, अंकित सिंह राजपूत, अक्षय वाखरे, लसित लक्षण, राघव धवन, इम्तियाज अहमद, विकास टोकस, मोनू कुमार, पीयूष चावला, रयाद एमरिट, ऋतुराज राजीव सिंह, जुनैद सिद्दीकी।
सदर्न सुपर स्टार्स: मार्टिन गप्टिल, चिराग गांधी, हामिद हसन, हरभजन सिंह, दिलशान मुनवीरा, सौरभ तिवारी, सरजीत लड्डा, अदीशा तिलंचना, वकारुल्लाह इशाक, सिद्धार्थ त्रिवेदी, राहुल यादव, दिनेश कार्तिक, सुदीप त्यागी।