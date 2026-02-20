लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2026 की शुरुआत छह मार्च को होगी। छह टीमों इंडिया टाइगर्स, मुंबई स्पार्टंस, रॉयल राइडर्स पंजाब, कोणार्क सूर्यास ओडिशा, दिल्ली टीम और सदर्न सुपर स्टार्स का टूर्नामेंट 25 मार्च तक चलेगा। लीग में भारत के 7 दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह, सुरेश रैना, शांताकुमारन श्रीसंत, शिखर धवन, पीयूष चावला, दिनेश कार्तिक और इरफान पठान हिस्सा लेंगे। इन 7 में से 5 खिलाड़ी भारत की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। रैना और धवन ही 2007 में टीम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि, टी20 क्रिकेट में इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। ऐसे में नजर डालते हैं इन 7 खिलाड़ियों के टी20 करियर पर

हरभजन सिंह- भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने टी20 में 268 मैच खेले हैं। 256 पारियों में 235 विकेट लिए हैं। उनका औसत 26.35 और 6.79 की इकॉनमी है। बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने 14.67 के औसत से 1512 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं।

सुरेश रैना- सुरेश रैना ने 336 टी20 मैचों की 319 पारियों में 32.17 के औसत से 8654 रन बनाए हैं। इसमें 137.45 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने 4 शतक और 53 अर्धशतक लगाए हैं।

श्रीसंत- श्रीसंत ने 64 पारियों में 33.57 के औसत से 54 विकेट लिए। 29 देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

इरफान पठान- इरफान पठान ने 182 मैच की 142 पारियों में 22.95 के औसत से 2020 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। नाबाद 65 उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 175 पारियों में 173 विकेट लिए हैं।

पीयूष चावला- पीयूष चावला ने 305 मैच की 304 पारियों में 24.46 के औसत और 7.56 की इकॉनमी से 327 विकेट लिए हैं। उन्होंने 5 बार 4 विकेट लिए हैं।

दिनेश कार्तिक- दिनेश कार्तिक ने 415 मैच की 367 पारियों में 26.79 के औसत और 136.45 के स्ट्राइक रेट से 7557 रन बनाए हैं। इसमें 35 अर्धशतक शामिल हैं।

शिखर धवन– शिखर धवन ने 334 मैच की 331 पारियों में 32.98 के औसत और 125.34 के स्ट्राइक रेट से 9797 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 70 अर्धशतक शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: लीजेंड्स लीग क्रिकेट की शुरुआत 6 मार्च से, ये है टीम स्क्वाड और शेड्यूल