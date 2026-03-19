लिजेंड्स लीग क्रिकेट 2026 के 9वें मैच में रॉयल राइडर्स पंजाब के खिलाफ गुरुवार (19 मार्च) को मुंबई स्पार्टंस के ओपनर भरत चिपली ने तूफानी अर्धशतक जड़ा। हलद्वानी में बारिश से प्रभावित मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व खिलाड़ी चिपली कप्तान श्रीसंत के साथ ओपनिंग करने उतरे। उन्होंने 18 गेंद पर 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से अर्धशतक जड़ दिया। चिपली ने 5 गेंद पर चार छक्के और तीन चौके जड़कर तूफानी अर्धशतक पूरा किया।

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अलावा डेक्कन चार्जर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए भी खेल चुके भरत चिपली ने अपनी पारी की शुरुआत चतुरंगा डी सिल्वा को चौका जड़कर की। पहले ओवर की समाप्ति के बाद उन्होंने 3 गेंद पर 5 रन बनाए थे।

फरहान अहमद के 5 गेंद पर 28 रन ठोके

भरत चिपली ने दूसरे ओवर में एक छक्का जड़ा और उनका स्कोर 7 गेंद पर 12 रन हो गए। उन्होंने तीसरे ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ा। इससे उनका स्कोर 13 गेंद पर 25 रन हो गया। उन्होंने चौथे ओवर में फरहान अहमद की खबर ली और पांच गेंद पर चार छक्कों और एक चौके की मदद से 28 रन ठोक दिए। ओवर में 29 रन बने। पहली गेंद का सामना श्रीसंत ने किया था।

भरत चिपली ने 18 गेंद पर ठोका अर्धशतक

भरत चिपली ने इस तरह से 18 गेंद पर 53 रन ठोककर अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने श्रीसंत के साथ पहले विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की। श्रीसंत ने 10 गेंद पर 4 रन बनाए। मुंबई स्पार्टंस ने पावरप्ले में 1 विकेट पर 76 रन बनाए। भरत चिपली 21 गेंद पर 60 और मौसिफ खान 6 गेंद पर 10 रन बनाकर क्रीज पर थे।

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