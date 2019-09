पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर का निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट के चलते कादिर ने लाहौर में 63 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। इस महान दिग्गज लेग स्पिनर ने अपने 16 साल लंबे क्रिकेट करियर में पाकिस्तान के लिए 16 साल क्रिकेट खेला और 67 टेस्‍ट मैचों में 236 तथा 04 वनडे मैचों में 132 विकेट चटकाए। उनके निधन के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। तमाम दिग्गज इस खिलाड़ी के चले जाने पर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं।

कादिर ने पाकिस्तान के लिए 5 वनडे मुकाबलों में कप्तानी भी की है। संन्यास के बाद वो कमेंटेटर बन गए थे। वहीं, वो पाक क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं। कादिर का जन्म 15 सितम्‍बर 1955 को लाहौर में हुआ था। कादिर ने 1983 और 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला। कादिर अपनी गेंदबाजी के एक्शन के कारण काफी फैमस रहे। उन्हें डांसिंग बॉलर के नाम से भी जाना जाता था।

Shocked to hear Abdul Qadir passed away.met him two years back he was full of energy as always..A champion bowler,Great human being,you will be missed forever..condolences to the family.. #RIPabdulqadir pic.twitter.com/HmKVoIwCBU

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 6, 2019