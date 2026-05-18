भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान और ओलंपियन जेनिफर पेस का रविवार (17 मई) को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जेनिफर 72 वर्ष की थीं और वह भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस की मां थीं। परिवार के एक सूत्र ने बताया, ‘वह कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित थीं और उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज कोलकाता के सेंट थॉमस चर्च में हुआ।’

उनका जन्म का नाम जेनिफर डटन था और वह प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्त की वंशज थीं। उन्होंने वर्ष 1972 के म्यूनिख ओलंपिक 1972 में भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया और बाद में टीम की कप्तान भी बनीं। भारतीय महिला बास्केटबॉल में उन्हें प्रमुख हस्तियों में गिना जाता है।

बेटे और पति ने ओलंपिक में जीता पदक

जेनिफर पेस एक प्रतिष्ठित खेल परिवार से जुड़ी थीं। उनके पति डॉ. वेस पेस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे, जिसने 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था। उनका निधन अगस्त 2025 में हुआ था। उनके बेटे लिएंडर पेस ने भारतीय टेनिस को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। लिएंडर ने अपने करियर में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब भी अपने नाम किए।

Deeply saddened by the passing away of Smt. Jennifer Paes; Mother of Indian Tennis legend Leander Paes.



A former Captain of the Indian Basketball team & Olympian, her immense contribution to Indian Sports and her legacy will always be remembered.

My heartfelt condolences to… — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 17, 2026

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने श्रद्धांजलि दी

बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर जेनिफर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा,’भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस की मां श्रीमती जेनिफर पेस के निधन से बहुत दुख हुआ। भारतीय बास्केटबॉल टीम की पूर्व कप्तान और ओलंपियन, भारतीय खेलों में उनके बहुत बड़े योगदान और उनकी विरासत को हमेशा याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में लिएंडर पेस और पूरे परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।

गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का निधन, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के थे सदस्य

गुरबख्श सिंह ग्रेवाल अपने भाई बलबीर सिंह ग्रेवाल के साथ खेले। भारतीय हॉकी में ने एक ही ओलंपिक खेलों में एक साथ देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली सगे भाइयों की जोड़ी थी। पूरी खबर पढ़ें।