सिर्फ 17 साल की उम्र, बर्थडे का दिन और सामने रखा केक, लेकिन मुस्कुराने की जगह आंखों में आंसू। लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के लिए यह कोई सामान्य क्रिकेट सफर नहीं था, बल्कि तानों, तिरस्कार और रंगभेद से भरी एक ऐसी यात्रा थी जिसने उनके आत्मविश्वास को भीतर तक तोड़ दिया। मैदान पर भीड़ उन्हें ‘कालिया’ कहकर पुकारती रही तो ड्रेसिंग रूम में अपने ही साथी ‘कुरूप’ कहकर मजाक उड़ाते रहे।

लगातार चोट पहुंचाने वाले ऐसे शब्दों ने एक युवा खिलाड़ी के मन में ऐसा जहर घोला कि वह खुद से ही डरने लगा। खुद को आईने में देखने से बचने लगा, रातों में डरकर जागता रहा और धीरे-धीरे अवसाद की गहराइयों में उतरता चला गया। यह कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, बल्कि उस दर्द की है, जो तब सबसे ज्यादा चुभता है जब अपने ही आपको तोड़ने लगें।

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान दौरे पर थे। उसी दौरान उनका 17वां जन्मदिन पड़ा। जन्मदिन पर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन को केक काटने के लिए बुलाया गया। वह केक महान सुनील गावस्कर ने उनके लिए मंगवाया था।

तभी एक साथी खिलाड़ी ने केक को देखकर सुनील गावस्कर से कहा, ‘अरे सनी, तुमने बिल्कुल सही रंग का केक मंगवाया है। एक सांवले लड़के के लिए इतना गहरा चॉकलेट केक।’ लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, ‘मैं रोने लगा और मैंने केक काटने से मना कर दिया। तब सुनील गावस्कर को मुझे शांत कराना पड़ा और फिर मैंने आंखों में आंसू लिए केक काटा।’

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। चौदह साल की उम्र में भारत के एक वरिष्ठ बल्लेबाज ने चेपॉक में उन्हें ग्राउंड स्टाफ समझ लिया था और उनसे अपने जूते साफ करने को कहा था। तमिलनाडु के ड्रेसिंग रूम में बड़े खिलाड़ी उसे ‘कुरूप’ कहकर बुलाते थे। उत्तर भारत के स्टेडियम में जब वह बाउंड्री पर फील्डिंग करते थे तो भी भीड़ ‘कालिया-कालिया’ के नारे लगाती थी।

मुंबई के एक होटल में एक गेटकीपर ने उन्हें दोबारा अंदर आने से मना कर दिया, जबकि उस समय वह भारतीय टीम का हिस्सा थे। गेटकीपर ने उनका रंग और उनकी उम्र देखी और कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह भारतीय क्रिकेटर हों। उन्हें अपने किसी साथी खिलाड़ी का इंतजार करना पड़ा जो उनकी तस्दीक दे सके। इसमें एक घंटा लग गया। मुंबई का यह होटल नरीमन पॉइंट पर स्थित ट्राइडेंट है।

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बताया, ‘उसके बाद मुझे अहसास हुआ कि मुझे अपने साथ चाबियां रखनी चाहिए, लेकिन जब भी मैं गेट के पास पहुंचता तो डर के मारे कांपने लगता। इस डर से कि कहीं मुझे फिर से मना करके बाहर न निकाल दिया जाए। तब मैं सोलह साल का था।’ लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के लिए भारत का पाकिस्तान दौरा किसी डरावने सपने से कम नहीं था।

पाकिस्तान की भीड़ का अपना ही अंदाज था। पूरे एक महीने तक ‘कालिया, कालिया, कालिया।’लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बताया, ‘इन सब बातों की वजह से मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया, जहां एक इंसान के तौर पर मेरा आत्म-सम्मान बहुत कम हो गया था। जब इतनी कम उम्र में आपका आत्म-सम्मान इतना कम हो जाए तो आत्मविश्वास लाना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा भूलना चाहता था, भूलना चाहता था, भूलना चाहता था, लेकिन आपके अवचेतन मन की गहराई में यह हमेशा रहता है और फिर बाहर आ ही जाता है।’

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बताया, मैं पूरी तरह से टूट चुका था और मैं खुद को आईने में देखना भी नहीं चाहता था। मैं शराब पीकर सो जाता। यह सब मैं इसलिए करता था, क्योंकि मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब भी मैं सोकर उठता तो मुझे लगता कि मैं मरने वाला हूं। शराब ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिससे मुझे नींद आती थी।’

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बताया, ‘इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान हम जब कभी-कभी दुबई में सफर कर रहे होते थे तो वहां कोई स्पीड लिमिट नहीं होती थी। अगर गाड़ी बहुत तेज चलती तो मेरे मन में कुछ ऐसा आता कि बस दरवाजा खोलूं और कूद जाऊं। किसी तरह, किसी चीज ने मुझे बेवकूफी भरा ऐसा कोई भी काम करने से रोक लिया।’

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कहा, ‘रात में मतिभ्रम होने लगती थी। आप आंख बंद करते हैं तो आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सब कुछ बहुत डरावना होता है। आप आंखें खोलते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप इतने थके हुए होते हैं कि आप सोना चाहते हैं। आप आंखें बंद करते हैं, फिर वही भयानक चीजें। आंखें खोलते हैं तो कुछ नहीं। फिर आपको यकीन हो जाता है कि कुछ भी गलत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं, फिर से आंखें खोलते हैं और इस तरह आपकी नींद उड़ जाती है।’

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बताया, ‘शराब पीने से डिप्रेशन और बढ़ गया और डिप्रेशन की वजह से शराब पीने की लत और बढ़ गई। हर बार आप खुद को और भी ज्यादा उलझाते चले जाते हैं। और बाहर की पूरी दुनिया आपसे कहती है- देखा मैंने तुमसे कहा था न। इसकी वजह शराब ही है। मैंने तुमसे कहा था।’

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