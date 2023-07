Diamond League 2023: लुसाने में छाए नीरज चोपड़ा, मुरली श्रीशंकर 5वें नंबर पर रहे

25 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने पिछले महीने प्रशिक्षण के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तीन शीर्ष स्पर्धाओं में भाग नहीं लिया था, लेकिन धमाकेदार वापसी करते हुए उन्होंने पांचवें दौर में 87.66 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग का लुसाने लेग अपने नाम किया।

नीरज चोपड़ा ने चोट से वापसी करते हुए शानदार फॉर्म जारी रखी। (Screnngrab/JioCinema)

ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का जबरदस्त फॉर्म जारी है। उन्होंने एक महीने की चोट के बाद वापसी करते हुए डायमंड लीग के लुसाने चरण में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह उनकी प्रतिष्ठित एक दिवसीय सीरीज में सीजन की लगातार दूसरी जीत थी। वहीं पेरिस में लॉन्ग जंप में तीसरे नंबर पर कब्जा जमाकर इतिहास रचने वाले मुरली श्रीशंकर कमाल नहीं कर पाए और पांचवें नंबर पर रहे। 25 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने पिछले महीने प्रशिक्षण के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तीन शीर्ष स्पर्धाओं में भाग नहीं लिया था, लेकिन धमाकेदार वापसी करते हुए उन्होंने पांचवें दौर में 87.66 मीटर का थ्रो किया। उन्होंने फाउल से शुरुआत की और फिर 83.52 मीटर और 85.04 मीटर थ्रो किया। चौथे राउंड में उन्होंने फिर फाउल थ्रो किया और अगले राउंड में उन्होंने 87.66 मीटर का थ्रो करके लुसाने लेग को अपने नाम किया। उनका छठा और आखिरी थ्रो 84.15 मीटर था। जीत के साथ की थी सीजन की शुरुआत जर्मनी के जूलियन वेबर 87.03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज्च 86.13 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने पिछले साल अगस्त लुसाने में अपना पहला डायमंड लीग खिताब जीता था। इसके एक महीने बाद उन्होंने ग्रैंड फिनाले में डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। भारतीय सुपरस्टार ने 5 मई को दोहा में सीजन की शुरुआती डायमंड लीग मीटिंग 88.67 मीटर के थ्रो के साथ जीती थी। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर है। Also Read इस कारण दो साल बाद मनु भाकर के साथ आए जसपाल राणा, टोक्यो ओलंपिक में निरशाजनक प्रदर्शन की बताई वजह मुरली श्रीशंकर 5वें नंबर पर रहे मेंस लॉन्ग जंप में भारत के मुरली श्रीशंकर 7.88 मीटर की छलांग के साथ पांचवें स्थान पर रहे, जो उन्होंने तीसरे दौर में हासिल किया।

24 वर्षीय श्रीशंकर ने 9 जून को पेरिस लेग में पहली बार डायमंड लीग पोडियम फिनिश किया था और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। वह इस महीने की शुरुआत में भुवनेश्वर में नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप के दौरान करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8.41 मीटर की छलांग लगाई थी।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram