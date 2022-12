LPL 2022: श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने 200 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, फिर भी हारी कोलंबो स्टार्स; शोएब मलिक की टीम ने लगाया जीत का ‘चौका’

LPL 2022: एंजेलो मैथ्यूज की टीम ने 67 रनों पर 7 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद मैथ्यूज ने आकर 73 रनों की पारी खेली। लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके।

Angelo Mathews : मैथ्यूज ने खेली शानदार पारी (फोटो- ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram